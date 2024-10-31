Las películas de anime mejor rankeadas por la crítica

El anime llegó para quedarse en los televisores de millones de personas en todo el mundo. Y es que, la animación por computadora japonesa, cobró fuerza en países como México, Brasil, Estados Unidos, España y hasta en Reino Unido.

Aunque no es una industria seria para los cinéfilos más experimentados, el portal especializado Rotten Tomatoes dice lo contrario.

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La Princesa Mononoke

La historia de una bellísima princesa que defiende su hogar rodeado de vegetación, flores, animales y naturaleza. Hayao Miyazaki fue el director de esta obra de arte que inspira a las nuevas generaciones a cuidar el planeta.

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Mi Vecino Totoro

El clásico de clásicos no podía faltar en esta lista, nos referimos a la cinta Mi Vecino Totoro. Hayao Miyazaki vuelve a brillar en esta producción, donde dos hermanas se mudan de ciudad y descubren a criaturas fantásticas muy cerca de su cuadra.

El Viaje de Chihiro

Este filme, ganador de un Premio Oscar a mejor película animada en 2003, tampoco puede faltar en la lista lanzada por Rotten Tomatoes. Cuenta la historia de una niña obligada a trabajar en un centro turístico para seres sobrenaturales con el objetivo de liberar a sus padres de un hechizo maligno.

La Tumba de las Luciérnagas

Esta cinta es una de las más nostálgicas en la industria del anime, pues cuenta la historia de dos hermanos que intentan huir de los bombardeos en plena Segunda Guerra Mundial.

Seita y Setsuko tienen que luchar con el dolor de perder a su mamá en plena guerra; sin embargo, el amor de hermanos se hace presente en todo momento.

Your Name

Esta producción se convirtió en una de las más taquilleras en la historia de las películas de anime, pues se metió en el corazón de los cinéfilos con su poderosa trama.

Makoto Shinkai fue el encargado de crear esta historia de dos jóvenes inconformes con su realidad y que intentan ponerse en los zapatos de otras personas. Una película que se convirtió en un clásico a los pocos meses de salir en la pantalla grande.

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