Estas son las predicciones ocultas en las películas de Disney-Pixar.

Las películas de Disney Pixar esconden algunas predicciones que solo algunos fanáticos han notado. Tus filmes favoritos han anticipado algunas de sus escenas más épicas que te contamos a continuación.

Monsters, Inc.

En una escena, Mike Wazowski y Sullivan predicen a El abominable monstruo de las nieves antes de ser desterrados por ocultar a Boo.

“Tan solo piensa en nombres como El abominable hombre de las nieves o El monstruo del lago Ness, todos tienen algo en común… que fueron desterrados”, expresa Mike antes de conocer al monstruo blanco que habita en las montañas más frías de la ciudad.

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Valiente

Antes de que Elinor se convierte en una aterradora osa, la película Valiente advierte esta escena en sus primeros minutos.

Se trata del momento donde Mérida y su mamá Elinor se encuentran jugando jugando, ya que está última le expresa “te voy a comer” a modo de broma.

Más tarde, durante una discusión de madre e hija, Mérida le grita Elinor que es un monstruo, sin imaginar que su mamá se convierte en un oso en los siguientes minutos.

Pocahontas

En Pocahontas también hay una sorprendente predicción, ya que Kekata advierte a los aldeanos sobre los colonos que están por llegar.

Kekata crea lobos de humo como una metáfora de los colonos que están a punto de apoderarse de la aldea.

“Ellos no son como nosotros, son bestias extrañas con cuerpos que brillan como el Sol”, expresa Kekata sin saber que un grupo de personas con rifles invadirían el pueblo.

El Rey León

Mufasa hace una importante predicción antes de su fallecimiento, ya que menciona un discurso en el atardecer junto a Simba.

El tiempo de un soberano asciende y desciende como el Sol. Algún día, Simba, el Sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo siendo el nuevo rey

La predicción de Mufasa se cumple, ya que Simba encuentra su cuerpo antes del ocaso, lo que presenta el fin de su reinado.

Acto seguido, Simba toma el reinado a la luz del brillante Sol, tal como la predicción de su papá.

Los Increíbles

Edna Moda adelanta el fin de Síndrome, revelando que no le gusta diseñar capas de superhéroes por ser una prenda estorbosa.

Minutos después, Síndrome se atasca en una turbina que los succiona y lo hace pedazos.

Toy Story

El señor capataz predice la escena del basurero en Toy Story 3, cuando en la segunda película, el Oloroso Pete les grita a todos los juguetes una extraña frase.

¡Todos ustedes van a ser olvidados y van a pasar su vida en el basurero!

En Toy Story 3, todos los juguetes de Andy llegan a un basurero con fuego, y aunque todos quedan en libertad, las palabras del señor capataz no dejan de ser un misterio.

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