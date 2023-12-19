Estas son las películas de Navidad que podrás ver en Azteca 7

Una de las fechas más esperadas del año es la Navidad, algunos la anhelan por la convivencia familiar, otros por los regalos, otros más tal vez por la comida, pero en lo que la gran mayoría coincide es que la temporada navideña cuenta con muchas películas icónicas que hemos disfrutado a lo largo de nuestra vida. Y te tengo una excelente noticia: cada uno de esos títulos podrás verlos a través de la pantalla de Azteca 7.

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Películas de Navidad que ver esta temporada

Sábado 23 de diciembre

El Cascanueces y los Cuatro Reinos

Con actuaciones de Morgan Freeman, Mackenzie Foy, Helen Mirren y Keira Knightley, "El Cascanueces y los Cuatro Reinos" cuenta la historia de Clara, quien necesita recuperar la llave que abre una caja que contiene algo valioso que perteneció a su fallecida madre. En esa búsqueda llega a un mundo paralelo donde encuentra a un soldado de nombre Phillip con quien recorrerá los Cuatro Reinos para derrotar a la cruel Madre Ginger, quien tiene en posesión la llave.

El Joven Manos de Tijera

¡Un clásico de clásicos! No importa la fecha, "El Joven Manos de Tijera" vale la pena de ver cuando sea, y si eres de esos pocos que no sabe de qué trata, te cuento: un extraño joven habita en lo que parece ser el pueblo más común y corriente del mundo, un día una vendedora de cosméticos se topa con él y se lo lleva a casa con intención de que los demás dejen de verlo como un monstruo. Con Johnny Depp y Winona Ryder como protagonistas, esta película te hará vivir millones de emociones.

¿Sabías que Michael Jackson quería ser Edward? Conoce toda la historia aquí.

Domingo 24 de diciembre

Noelle

Imagina ser hija de Santa Claus, y que después de su fallecimiento le toca a tu hermano tomar las riendas de lo que tu padre dejó como legado, pero él es demasiado ansioso y le sugieres que, un fin de semana antes de Navidad, vaya a tomarse un respiro... Pero de ese respiro jamás regresa, por lo que deberás organizar una misión de rescate para que no se cancele la Navidad.

Lunes 25 de diciembre

Los Munster: Una Navidad Sin Miedo

Aunque sea algo complicado de creer la familia Munster también festeja la Navidad, a su manera, claro... Pero esta vez no podrán viajar hasta Transilvania para celebrar la época navideña, algo que tiene demasiado entristecido a Eddie, por lo que Herman Munster se propondrá hacer todo lo posible para que su hermano pase bien las fiestas.

El Regalo Prometido

Todos sabemos que los regalos para la familia deben de comprarse con mucha anticipación, pues los días antes del 25 de diciembre son una locura en los supermercados, pero existen dos padres que en pleno 24 de diciembre se pondrán a buscar un Turbo Man, la figura de acción que sus hijos y los hijos de todos los padres del mundo desean para Navidad.

Si amas esta película tanto como yo debes conocer los siguientes datos curiosos: Los secretos detrás de "El Regalo Prometido"

El Expreso Polar

Un niño está dejando de creer en Santa Claus, las dudas lo están invadiendo justo en Nochebuena pero es antes de dormir que escucha un estruendoso sonido afuera de su casa: un tren que dice ser el Expreso Polar en donde los niños viajan para visitar el Polo Norte, ¿será que el niño se anima a subirse y así disipar sus dudas?

El Grinch

El perverso Grinch no quiere que se haga una Navidad más grande, ni más ruidosa ni más brillante, por lo que decide disfrazarse como Santa Claus y aprovechar eso para robar todo lo que tenga que ver con la Navidad, para así ponerle fin de una vez por todas a esa festividad que tanto detesta.

Mi Pobre Angelito

La familia de Kevin viaja por Navidad, pero por un descuido lo dejan a él solo en su casa, y lo que él cree que será la mejor fecha de su vida al poder hacer todo lo que quiera él solo en su hogar, se convierte rápidamente en una misión por sobrevivir, pues un par de torpe ladrones querrán meterse a su hogar para robar todo lo que puedan.

Si alguna vez te preguntaste qué fue de Macaulay Culkin, no te puedes perder estas fotos.

Mi Pobre Angelito 2

De nuevo es Navidad y Kevin deberá enfrentarse a los mismos dos ladrones que quisieron meterse a su casa, pero esta vez no podrá usar su hogar como refugio pues el escenario de esta nueva aventura es una de las ciudades más caóticas del mundo: Nueva York.

¡Así que ten listo tu recalentado y cancela cualquier plan que tengas porque las mejores películas están en Azteca 7, el canal que se robó la Navidad! Y si no tienes una televisión cerca recuerda que puedes ver todas estas películas y más a través de: azteca7.com