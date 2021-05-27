Las peores películas de la historia según los críticos especializados.

La industria cinematográfica nos ha regalado filmes dignos de ver una y otra vez; sin embargo, la crítica también ha encontrado otras cintas que no son de su agrado.

Ya sea por su guión, personajes mal logrados o hasta efectos animados, los especialistas afirman que estas producciones no merecen ser galardonadas a las prestigiosas entregas de premios.

Emoji: La Película

Cualquiera pensaría que una película de emoticones es perfecta para pasar un fin de semana en familia, pero el portal Rotten Tomatoes piensa lo contrario. La cinta fue criticada por la apariencia extraña de los Emojis, pues ganó el Premio Razzie a peor película, director, guión y reparto.

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Cats

Jennifer Hudson, James Corden, Francesca Hayward, Rebel Wilson y Jason Derulo vivieron el peor fracaso de su carrera artística. La cinta, dirigida por Tom Hooper, se ganó las críticas de los cinéfilos debido al extraño aspecto de los personajes mitad gato y mitad humano.

Cincuenta sombras de Grey

Esta cinta llamó la atención a inicios del 2015, pues fue de las primeras producciones eróticas que llamaron la atención del público juvenil. Sin embargo, Cincuenta sombras de Grey generó reacciones negativas de la crítica, quien expuso su contenido enfocado a la violencia de género disfrazada como romance.

Anabelle

La continuación de El Conjuro dejó mucho que desear entre la crítica y los portales especializados. Y es que la producción no fue del agrado de los amantes del terror. Por si fuera poco, Rotten Tomatoes le otorgó un 29% de aprobación y 36% de los espectadores, quienes rechazaron el guión.

Disaster Movie

De los creadores de Scary Movie, llegó Disaster Movie, una cinta que pretendió burlarse de otros filmes de la cultura pop. Los actores dieron vida a los míticos personajes de High school musical, El día después de mañana y Juno; sin embargo, las parodias salieron desastrosas a opinión de los televidentes.

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