El regreso a clases puede despertar emoción, pero también nervios e incertidumbre en muchos niños. Una buena película puede convertirse en una herramienta para hablar sobre esos sentimientos y hacer que el inicio del ciclo escolar se viva con una actitud más positiva. Si buscas una actividad familiar antes del primer día de clases, estas tres películas animadas destacan por sus mensajes sobre la amistad, el aprendizaje y la importancia de enfrentar nuevos retos con confianza.

Películas animadas para motivar a los niños antes del regreso a clases

Estas son tres opciones ideales para ver en familia antes de volver a la escuela:



Monsters University: Mike y Sulley descubren que el éxito no llega de inmediato, sino con esfuerzo, perseverancia y trabajo en equipo. La película muestra que equivocarse forma parte del aprendizaje y que cada reto ayuda a crecer.

3 películas animadas para que los niños regresen a clases con entusiasmo|Disney+

Mike y Sulley descubren que el éxito no llega de inmediato, sino con esfuerzo, perseverancia y trabajo en equipo. La película muestra que equivocarse forma parte del aprendizaje y que cada reto ayuda a crecer. Intensamente: Enseña a los niños que sentir miedo, tristeza o ansiedad ante un cambio, como regresar a clases, es completamente normal. También promueve la importancia de reconocer y expresar las emociones para adaptarse mejor a nuevas experiencias.

Enseña a los niños que sentir miedo, tristeza o ansiedad ante un cambio, como regresar a clases, es completamente normal. También promueve la importancia de reconocer y expresar las emociones para adaptarse mejor a nuevas experiencias. Luca: La curiosidad por aprender y descubrir el mundo impulsa a Luca a perseguir sus sueños. La historia invita a perder el miedo a lo desconocido, valorar el conocimiento y construir amistades que acompañan en cada nueva etapa.

3 películas animadas para que los niños regresen a clases con entusiasmo|Disney+

Ver estas películas antes del inicio del ciclo escolar, de acuerdo con un artículo de American Academy of Pediatrics, puede ayudar a que los niños hablen sobre sus emociones, se identifiquen con los personajes y enfrenten el regreso a clases con mayor entusiasmo y confianza.

¿Por qué estas películas son una buena opción antes de volver a clases?

Además de entretener, estas historias transmiten mensajes que pueden facilitar la adaptación escolar:



Refuerzan valores como la amistad , la empatía y el trabajo en equipo.

, la empatía y el trabajo en equipo. Ayudan a comprender que sentir nervios o miedo ante un cambio es algo natural.

o miedo ante un cambio es algo natural. Motivan a ver la escuela como un lugar para aprender, descubrir y hacer nuevos amigos.

descubrir y hacer nuevos amigos. Fomentan la confianza para enfrentar desafíos y desarrollar nuevas habilidades.

Antes del regreso a clases, compartir una tarde de cine en familia puede ser una forma sencilla de preparar a los niños para comenzar el nuevo ciclo con una actitud positiva y llena de ilusión.

