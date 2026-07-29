El nuevo ciclo escolar que arranca el 31 de agosto en el nivel de educación básica representa un gran reto tanto para los padres como para los niños, los cuales tendrán que adaptarse a nuevos horarios, convivir con compañeros y seguir rutinas distintas que pueden generar emoción, pero también incertidumbre. Es por ello que estos 4 capítulos de Plim Plim son ideales para que los pequeños regresen a clases con entusiasmo, mientras que estos 5 episodios de Bluey y Daniel Tiger's Neighborhood les ayudan a controlar sus berrinches.

Los puntos a favor de preparar a los pequeños antes del inicio del nuevo ciclo escolar son que tendrán menos estrés por lo desconocido y les facilitará la transición de estar en la casa a ahora tener que convivir con muchas personas en un salón. Es por ello que la serie animada de Plim Plim puede servir como apoyo para conversar con los niños antes del primer día de clases, fecha a la que muchos le tienen miedo, pero se puede superar con estos 3 capítulos de Bluey.

Los capítulos de Plim Plim para el regreso a clases

1. Lavado de manos: Plim Plim y sus amigos muestran la importancia de limpiar correctamente las manos antes de comer, después de jugar y al utilizar el baño. Ver este capítulo antes del inicio del ciclo escolar permite reforzar un hábito que los niños practicarán diariamente en el salón.

4 capítulos de ‘Plim Plim’ ideales para que los niños regresen a clases con entusiasmo|Panadería

2. A guardar los juguetes: La historia enseña que ordenar los objetos después de utilizarlos facilita la convivencia y ayuda a cuidar los materiales. Ese aprendizaje puede funcionar al cuidado de útiles escolares, mochilas y materiales durante el ciclo escolar.

3. Compartir: Hay situaciones donde los personajes aprenden a prestar juguetes, respetar turnos y colaborar para resolver pequeños problemas. Ayudará cuando los alumnos comiencen a construir nuevas amistades y a participar en actividades grupales dentro del aula.

4. Por favor y gracias: Los personajes muestran cómo pedir ayuda con respeto y agradecer los gestos de otras personas.