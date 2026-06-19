5 juegos inspirados en Harry Potter que pueden disfrutar niños y adultos juntos
La magia de Hogwarts también puede disfrutarse en casa. Estos juegos ofrecen aventuras, desafíos y momentos de diversión inolvidables.
Si buscas una forma divertida de compartir tiempo en familia dentro del universo de Harry Potter, estos juegos de mesa y videojuegos son una excelente alternativa. Hay opciones para todas las edades, desde desafíos cooperativos hasta aventuras llenas de magia que pueden disfrutar tanto niños como adultos.
Los mejores juegos de Harry Potter para sentir la magia de Hogwarts desde casa
- Harry Potter: Hogwarts Battle (Juego de mesa)
Este juego invita a los participantes a trabajar en equipo para defender Hogwarts de las fuerzas oscuras. Cada jugador puede convertirse en personajes como Harry, Ron, Hermione o Neville, y colaborar para superar distintos retos. La dificultad aumenta poco a poco, lo que permite que los niños aprendan fácilmente mientras los adultos encuentran desafíos más estratégicos.
- LEGO Harry Potter Collection (Videojuego)
Una propuesta ideal para jugar en compañía. Recorre los escenarios más emblemáticos de la saga con el estilo divertido y desenfadado de los videojuegos LEGO. Gracias a su modo cooperativo, niños y adultos pueden explorar juntos, resolver enigmas y usar hechizos sin la presión de una competencia complicada.
- Dobble Harry Potter (Juego de cartas)
Perfecto para partidas rápidas y llenas de emoción. La misión consiste en identificar lo más rápido posible el símbolo que coincide entre dos cartas. Sus diferentes formas de juego hacen que tanto los más pequeños como los mayores puedan competir en igualdad de condiciones y pasar un rato entretenido.
- Código Secreto: Regreso a Hogwarts (Juego de mesa)
Esta versión inspirada en el mundo mágico transforma el clásico juego de palabras en una experiencia temática para fans de la saga. Los participantes deben dar pistas breves para ayudar a su equipo a descubrir las palabras correctas. Además de ser muy divertido, fomenta la comunicación, el trabajo en equipo y la capacidad de relacionar ideas.
- Harry Potter: Puzzles & Spells (Videojuego para celulares)
Si prefieres algo sencillo para jugar desde el teléfono o la tableta, esta opción es una gran elección. Su mecánica consiste en combinar piezas para completar desafíos, todo dentro del universo de Harry Potter. A medida que se avanza, se desbloquean personajes y criaturas mágicas, convirtiéndolo en una actividad ideal para compartir unos minutos de diversión cada día.