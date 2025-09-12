Las leyendas y creepypastas más famosas de Mario Bros: mitos que dan miedo

Los creepypastas son leyendas terroríficas que circulan por el internet, los cuales se basan en personajes de la cultura pop, por ello el icónico Mario Bros, ha sido el protagonista de miles de historias paranormales. Por esto hoy queremos hacerte gritar ¡mama mía! y crearte las pesadillas más horribles con las historias más famosas del fontanero del gran bigote.

Leyendas terroríficas de Mario Bros

Mario Bros asesino

Una versión oscura y maligna de Mario te persigue y ataca a quienes lo encuentran. Este creepypasta describe la aparición de una versión macabra de Mario que, según diversas versiones, habita en Inglaterra o Nueva York. Se dice que si alguien encuentra al “Mario Asesino”, podría ser atacado o sufrir una gran impresión.

Mario Bros 3: El nivel fantasma

Mario Bros 3 es conocido por tener más de un nivel oculto, sin embargo esta perturbadora historia nos cuenta de un nivel oculto el cual revela imágenes perturbadoras y música inquietante. La historia relata cómo un jugador, al ejecutar un emulador de NES, descubre un juego titulado “Mario Bros. 3: Nivel Extra”. Al iniciarlo, se encuentra con un escenario rojizo y, al seleccionar un nivel, es recibido por una imagen de Mario acompañada de una melodía de piano tétrica.

Mario Bros 64: Juego de lágrimas

Un cartucho de Mario 64 provoca experiencias extrañas y perturbadoras al jugador. En este creepypasta, un jugador recibe un cartucho de Mario 64 como regalo. Al insertarlo en su consola, experimenta eventos inusuales y perturbadores que lo llevan a cuestionar la naturaleza del juego y su origen.

Un Mario Bros prohibido

Una versión alterada de Mario Bros que presenta escenas violentas y perturbadoras. En este relato describe un juego de Mario con niveles extraños que mantienen la esencia clásica pero incluyen fondos sangrientos, imágenes de niños mutilados y sonidos inquietantes. Cada vez que el jugador avanzaba de nivel, aparecía el mensaje: “Your final destination is nearer.”