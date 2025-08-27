¡Paren todo! Estamos a unos cuantos días de ver a la tierna y juguetona Blue Heeler llegar al cine. Así es, Bluey llegará próximamente a los cines de México y el mundo. Hay varios detallitos que debes conocer antes del estreno, así que aquí traemos toda la información para que vayas a pasar un rato divertido con los más pequeños de la casa.

Bluey en cines México 2025: fecha de estreno, episodios y coleccionables exclusivos

La serie australiana Bluey, que ha conquistado a millones de familias en todo el mundo, llegará a las salas de cine en México a partir del 4 de septiembre con una función especial titulada “Juguemos a ser chef”.

¿De qué trata este especial de Bluey?

La proyección reúne ocho episodios seleccionados que giran en torno a la cocina, donde no pueden faltar los juegos y la creatividad de esta bonita familia. En cada historia, Bluey, su hermanita Bingo y sus padres, Bandit y Chilli, muestran que lo importante no es que el platillo esté listo en la mesa, sino que se disfruten los momentos compartidos en familia durante la preparación.

Esta proyección llega con su estilo tierno y divertido. La serie busca inspirar tanto a niños como a adultos a ver lo cotidiano con un toque de imaginación.

Una experiencia para toda la familia

Aunque Bluey es una serie que está pensada principalmente para el público infantil, su encanto ha traspasado generaciones gracias al tipo de mensajes y la forma en la que los transmite. Y es que, además de todo, son universales sobre la convivencia, la empatía y la unión familiar. Verla en pantalla grande será una oportunidad única para que los pequeños se rían y los adultos conecten con su propia infancia.

Algunos de los coleccionables que acompañarán el estreno

Por si fuera poco, esta proyección llega acompañada de artículos coleccionables como vasos y palomeras de edición especial inspirados en Bluey, que estarán disponibles como parte de un combo infantil. Hasta el momento, se han revelado cuatro diseños diferentes de vasos y cuatro modelos de palomeras, todos con ilustraciones coloridas de los personajes.

¿Estás listo para ver a Bluey en la pantalla grande?

