Calurosa Navidad, la película de 31 minutos, llega a Amazon Prime en esta fecha

Desde el éxito en el Tiny Disk de 31 minutos, se dio a conocer que su película titulada ‘Calurosa Navidad’ llegará a la plataforma de Streaming de Amazon Prime, siendo un importante anuncio para los usuarios que han seguido cada uno de los proyectos del reconocido noticiero infantil.

Para que no dejes pasar la fecha de estreno, te diremos desde cuándo podrás verla en la conocida app. Así que no te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir al respecto.

¿Cuándo se estrena la película en Amazon Prime?

Por si fuera poco, en Amazon Prime, además de poder encontrar todos los capítulos y temporadas de 31 minutos, también se hará el estreno de su película ‘Calurosa Navidad’, permitiendo que sus fieles seguidores puedan disfrutar del querido programa.

El anuncio que hizo Amazon, anunció que el nuevo filme original estará disponible desde el 21 de noviembre. Se sabe que fue grabada a mitad del 2024, pero después de una larga espera nos será posible ver de qué trata la historia.

Se sabe que la trama se enfocará en el pueblo de Titirilquén, justo cuando la Navidad desaparece, por lo que el conejo rojo más conocido como Juan Carlos Bodoque tendrá la importante labor de recuperar una de las fiestas más queridas de la historia. Y como siempre, nunca faltarán las canciones en la historia.

¿De qué trata 31 minutos?

Básicamente, 31 minutos es un noticiero chileno, donde hace una burla sobre la forma en que se manejan dichos programas. El conductor principal es Tulio Triviño, pero en cada uno de sus capítulos podemos verlo acompañado de personajes como Mario Hugo, Juan Carlos Bodoque, Patana, Calcetín con Rombosman, y más. Siempre cada historia va acompañada de un aprendizaje para los televidentes.

Aunque el último capítulo salió en el 2014, es un programa que sigue siendo disfrutado por pequeños y grandes por su humor, logrando que al día de hoy sus personajes se mantengan vigentes en las redes sociales. Temporadas y canciones que siguen siendo disfrutadas por todos.

Ante el anuncio de la película de ‘Calurosa Navidad’ en Amazon Prime, muchos están ansiosos por poder ver la reconocida historia, una nueva trama que sorprendió a todos al darse a conocer su lanzamiento en la conocida app.