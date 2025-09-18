Fecha y HORA EXACTA del Concierto de Bad Bunny en Amazon Prime Video
No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, está por transmitirse en Amazon Prime Video, y más vale que no te lo pierdas porque el concierto de Bad Bunny no se podrá volver a ver on demand.
La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico ha dado mucho de qué hablar desde que inició, teniendo invitados que van desde Tainy hasta Rubén Blades, y con asistentes tan conocidos como Penélope Cruz o Travis Scott. Teniendo 30 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, Bad Bunny inició su residencia el 11 de julio del 2025, y después de haber anunciado su cierre el 14 de septiembre, el conejo malo ofrecerá “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, el último concierto de esta residencia transmitido a través de Amazon Prime Video y Twitch.
Este último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico será el sábado 20 de septiembre, el horario oficial en el que podrás disfrutarlo en México es a las 6:30 p.m., hora centro. Al igual que el inicio de su residencia, este último concierto será exclusivo para los habitantes de Puerto Rico, quienes ya lograron aumentar la demanda de los registros para asistir al Coliseo de PR, cerrando la página en donde se apuntaban para poder ir a ver a Bad Bunny.
¿Cómo ver el último concierto de Bad Bunny?
No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, será transmitido a través de Prime Video y Twitch, y para poder disfrutarlo solo tienes que seguir unos pasos que en realidad son bastante sencillos.
No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más - Twitch
Para ver el concierto de Bad Bunny a través de Twitch no es necesario que pagues ninguna suscripción. Simplemente accede al perfil de AmazonMusic en la plataforma y podrás disfrutar de la transmisión en vivo del evento. En dado caso de que quieras participar en el chat tendrás que registrarte y dar de alta tu usuario.
No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más - Prime Video
Si quieres ver el concierto de Bad Bunny a través de la plataforma de Prime Video, solamente tendrás que acceder a tu cuenta y buscar el evento “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, el cual no tendrá ningún costo extra más allá de tu suscripción mensual.
¿Cuándo inicia la gira internacional de Bad Bunny?
La Gira Internacional de Bad Bunny dará inicio a partir del 21 de noviembre del 2025. Estas son las fechas:
- Santo Domingo, República Dominicana - 21 de noviembre 2025, Estadio Olímpico
- San José, Costa Rica - 5 de diciembre 2025, Estadio Nacional
- Ciudad de México - 10 y 11 de diciembre 2025 - Estadio GNP Seguros
- Medellín, Colombia - 23 de enero 2026 - Estadio Atanasio Girardot
- Lima, Perú - 30 de enero 2026 - Estadio Nacional
- Santiago, Chile - 5 de febrero 2026, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Buenos Aires, Argentina - 13 de febrero 2026, Estadio River Plate
- São Paulo, Brasil - 20 de febrero 2026, Allianz Parque
- Sídney, Australia - 28 de febrero y 1 de marzo 2026, Engie Stadium
- Tokio, Japón - Marzo, venue por confirmar
- Barcelona, España - 22 de mayo 2026, Estadi Olimpic Lluis Companys
- Lisboa, Portugal - 26 de mayo 2026, Estadio Da Luz
- Madrid, España - 30 y 31 de mayo 2026, Riyadh Air Metropolitano
- Dusseldorf, Alemania - 20 de junio 2026, Merkur Spiel-Arena
- Arnhem, Países Bajos - 23 de junio 2026, Gelredome
- Londres, Inglaterra - 27 y 28 de junio 2026, Tottenham Hotspur Stadium
- Marsella, Francia - 1 de julio 2026, Orange Velodrome
- París, Francia - 4 de julio 2026, La Defense Arena
- Estocolmo, Suecia - 10 de julio 2026, Strawberry Arena
- Varsovia, Polonia - 14 de julio 2026, PGE Narodowy
- Milán, Italia - 17 de julio 2026, Ippodromo Snai La Maura
- Bruselas, Bélgica - 22 de julio 2026, King Baudouin Stadium