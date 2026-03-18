El mexicano que trabajó en Spider-Man No Brand New Day y que ganó un Premio Oscar

El pasado 15 de marzo de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Oscar, y quien brilló en este evento de cine más importante de todo el año, fue el animador mexicano Cruz Contreras, donde se llevó la estatuilla como Mejor Película Animada con la cinta de K-Pop Demon Hunters, pero, ahora publicó que, también trabajó en la nueva entrega de Spider-Man: Brand New Day; quieres saber quién es, sigue leyendo aquí.

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¿Quién es Cruz Contreras?

Cruz Contreras es un animador que participó en el desarrollo de la producción de la película Demon Hunters, este mexicano lo hizo como un especialista en efectos de personajes dentro de la industria de la animación digital. Aunque no compitió de manera individual por un Premio Oscar, sí formó parte de la animación y de los efectos visuales de los personajes de esta cinta; el reconocimiento lo coloca dentro de la lista de proyectos internacionales que son premiados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Este animador mexicano nació en Iguala, Guerrero y estudió su carrera de animación digital y efectos visuales, se formó en la carrera de Animación y Arte Digital en el Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca, después se especializó en simulaciones dinámicas en Argentina.

Actualmente se desempeña como Senior Character FC Artist en el estudio de Sony Pictures Imageworks, la cual tiene su sede en Vancouver, Canadá. Su labor consiste en hacer simulaciones realistas de elementos como el movimiento del cabello, la ropa y otros detalles físicos que son parte importante visual de los personajes animados.

Cruz Contreras participó en la creación de movimientos y comportamientos del vestuario de los personajes de la cinta premiada con un Oscar Demon Hunters, esto fue un gran trabajo debido a la gran cantidad de escenas musicales y de bailes con coreografías que se hicieron presentes en la película.

El animador mexicano publicó lo siguiente en su cuenta oficial de X: “Les quiero compartir que hace 4 meses me uní al equipo deSpider-Man: Brand New Day por un corto tiempo, solamente para ayudar a desarrollar el setup del traje de Spiderman y a hacer que otra telaraña. Felicidades al equipo de CFX porque ese traje se ve increíble. Un sueño hecho realidad.

