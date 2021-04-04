Eddie Murphy: Festejamos los 60 años del actor estadounidense con sus mejores películas.

Eddie Murphy cumple 60 años este 3 de abril y lo festejamos con una lista con las cintas más destacadas del famoso comediante a lo largo de su exitosa trayectoria en la pantalla grande, donde también ha sido productor y director.

'48 Hrs' (1982)

Este largometraje de acción y comedia, le dio la oportunidad a Murphy de personificar al estafador llamado Reggie Hammod que ayuda a un detective a atrapar a dos criminales que escaparon de la cárcel. Aunque fue su debut, su legado histriónico aún se recuerda.

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'Coming to America' (1988)

Esta película de comedia cuenta las aventuras de un príncipe heredero de un ficticio reino africano que llega a Estados Unidos en busca de su reina, un clásico en la carrera cinematográfica de Murphy.

'The Nutty Professor' (1996)

La cinta de comedia y ciencia ficción, da la oportunidad al actor de encarnar a ni más ni menos que siete personajes, entre ellos al propio profesor Sherman Klup, a sus padres y a su abuela. Inolvidable participación.

'Dr. Dolittle' (1998)

En esta película, el actor da vida un veterinario que descubre que tiene el don de hablar con los animales. Ante esta situación, todo mundo piensa que está perdiendo sus cabales y se está volviendo loco.

'Dreamgirls' (2006)

Este film llevó a Murphy a ganarse un Globo de Oro por interpretar al cantante James Thunder Early, además contó con la participación de Jamie Foxx, Beyonce y Danny Glover y juntos lideraron las nominaciones de los Óscar con ocho candidaturas.

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'Shrek' (2001)

Murphy aquí presta su voz como el 'Burro', fiel compañero del titular 'Shrek' (Mike Myers), un malhumorado ogro que se convirtió en el centro de una de las franquicias más poderosas del nuevo milenio.

'Dolemite is My Name' (2019)

Esta película una cinta biográfica sobre el realizador Rudy Ray Moore, recordado por su icónico personaje de Dolemite en el cine afroamericano y lo hizo ganar premios como el Black Reel Awards.

'Trading Places' (1983)

Aquí el actor interpreta a un astuto criminal cuya vida es cambiada por la de un ejecutivo (Dan Aykroyd) como parte de un experimento social por dos millonarios hermanos (Ralph Bellamy y Don Ameche). Con este trabajo obtuvo nominación a los Globos de Oro.

'Bowfinger' (1999)

Eddie hace un doble papel en este filme sobre el arte de hacer películas como la paranoica estrella de Hollywood Kit Ramsey y su hermano 'nerd' Jiff Ramsey.

'Harlem Nights' (1989)

Eddie Murphy actúa, protagoniza y dirige este film que reúne a estrellas de la comedia de las últimas décadas como Richard Pryor, Arsenio Hall, Red Foxx y Della Reese. Aquí, da vida a Vernest 'Quick' Brown y su mentor Sugar Ray (Pryor) regentan un club en el barrio de Harlem durante la década de los 30.