El payaso Pennywise al fin apareció en ‘It: Welcome to Derry’, pero los fans notaron un detalle

‘It: Welcome to Derry’ es una de las series que está liderando la plataforma de HBO Max, pues es la precuela de las 2 películas de la obra de Stephen King, que en esta ocasión no le tocó escribir. Después de 5 capítulos de la primera temporada, el payaso Pennywise al fin apareció de una forma inesperada y de la cual los fans notaron un detalle.

Antes de continuar con la lectura, esto es un spoiler al capítulo 5 titulado “Calle Neibolt 29”, donde aparece Pennywise. Todo ocurre cuando Matty Clements aparece en el club de Los Perdedores, luego de sobrevivir al ataque de la entidad metamorfo de It, la cual tendrá hasta 3 temporadas.

@it_official El payaso Pennywise por fin hizo su aparición en la serie de una forma inesperada

El pequeño adentra a los niños a las alcantarillas de Derry, donde finalmente se revela que Clements ha muerto e It solo tomó su cuerpo para finalmente aparecer frente al grupo como el payaso Pennywise.

El detalle que hizo de la entrada del payaso Pennywise una joya

Los fans notaron que la entrada del payaso Pennywise fue un completo asombro para todos, pues ninguno se lo esperaba. En respuesta a ello, los creadores de la serie hablaron para Entertainment Weekly sobre cómo retrasaron el momento de It para que fuera espectacular.

“Decidimos que, en esta temporada, Pennywise debía parecerse un poco al tiburón de [la película] Tiburón. Hay que ser muy estratégicos. En ambas películas, era fundamental mantener vivo el misterio y el miedo del personaje. Era importante retasar el placer o el terror tanto como fuera posible”, mencionó Barna Muschietti, productora ejecutiva.

Los creadores concordaron que el retardo fue una estrategia para que los usuarios estuvieran al pendiente del estreno de los capítulos cada semana y, cuando menos lo esperaban, el payaso hiciera su entrada de una manera sorpresiva, la cual fue lograda.

Cabe mencionar que la primera entrega de ‘It: Welcome to Derry’ está compuesta de 8 capítulos, los cuales se estrenan cada domingo en punto de las 9 de la noche por la plataforma HBO Max. Pese a que está por concluir, todo apunta a que serán 3 temporadas en total.