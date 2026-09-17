El Vaticano busca ser nominado al Óscar, ¿de qué trata “Green Lava” y por qué está causando conmoción?

Green Lava es un cortometraje documental de 39 minutos, que ha sorprendido a la crítica y a cinéfilos, y no solo por su llamativa historia, sino también por ser una producción realizada por el, Vaticano; e incluso el filme se perfila para competir por un premio Óscar.

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¿De qué trata Green Lava?

Green Lava es un cortometraje documental de 39 minutos que sigue la vida de Giacomo Mattivi, un joven italiano que vive con distrofia muscular de Duchenne, quien se ve obligado a enfrentar la pérdida de su hermano, quien padecía de la misma enfermedad. El emotivo cortometraje retrata su viaje de resiliencia y fe, convirtiéndose.

¿Por qué Green Lava es considerada la primera producción del Vaticano?

El documental Green Lava se ha convertido en un hito histórico al convertirse en la primera producción del Vaticano, esto al ser coproducida directamente por Vatican News y Vatican Media, tanto con participaciones institucionales y financieras, representando que por primera vez en más de un siglo la Santa Sede competirá de manera formal con un producto propio por una nominación a los Premios Oscar.

Es importante destacar que, a diferencia de otras películas o documentales que han contado con la bendición de la Santa Sede, este documental cuenta con la coproducción oficial del Vaticano.

¿En qué categoría podría competir Green Lava por los premios Óscar?

Dentro de su contienda por ganar un premio Óscar, Gren Lava puede ser elegible exclusivamente dentro de la categoría de Mejor Cortometraje Documental, esto debido a que mantiene una duración de 39 minutos, lo que la exime de requerir una val de un estudio y permite la participación del Vaticano como productor. Se espera que el documental se proyecte del 18 al 24 de septiembre del 2026 en Beverly Hills, en donde se espera que sea considerada para su participación por los prestigiosos premios.