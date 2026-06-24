El nuevo tráiler del remake One Piece revela diferencias clave con el anime original: esto es lo que cambia

El primer tráiler de The One Piece, el esperado remake del clásico anime de Eiichiro Oda, ha llegado y ya dejó en claro que busca complacer a los fans con algo mucho más que una simple actualización. Y es que el apartado técnico ya sabíamos que iba a ser extraordinario, pero ha sorprendido que también será mucho más fiel al manga y que tendrá escenas reconstruidas desde cero y una narrativa que promete avanzar mucho más rápido que la versión original de Toei Animation.

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The One Piece: Una animación completamente nueva

Obviamente, lo primero que salta a la vista es el apartado visual, algo que ya muchos esperaban, pero que no deja de sorprender lo increíble que se ve. WIT Studios fue el encargado de reconstruir por completo el universo de Luffy con técnicas modernas de animación, nuevos diseños de iluminación y una puesta en escena que luce mucho más cinematográfica. Recordemos que ese estudio fue el responsable de traer al mundo obras como Attack on Titan y Vinland Saga.

Esta nueva versión es claramente superior al anime original estrenado en 1999. Solo basta con ver las expresiones faciales, los fondos y las secuencias de acción, las cuales tienen un nivel de detalle impresionante.

El ritmo de la historia será mucho más rápido

Lo que más ha sorprendido a los fans es que se tendrá mucho más ritmo narrativo. Dicho de otra forma, mientras al anime original le tomó 40 episodios para llegar al arco de Baratie, The One Piece condensará los primeros 50 capítulos del manga en solo 7 capitulos. Esto significa que diremos adiós al relleno, escenas extendidas y momentos que fueron alargados en el original.

Más fidelidad al manga de Eiichiro Oda

Otra de las cosas que destacan en el tráiler es la cercanía que tiene con el material original. WIT Studios dejó ya en claro en diferentes ocasiones que el manga es su principal referencia y narrativa. Ellos buscaron recuperar detalles que se modificaron o simplificaron durante la adaptación original de finales de los noventa, algo que emociona mucho a los fans y que puede resultar atractivo para un nuevo público.