4 películas de terror que te ayudarán a inspirar tu próximo disfraz de Halloween y salir de los “mismos diseños”
¿Quieres salir de los disfraces de siempre? El cine de terror puede darte nuevas ideas.
Si quieres lucir un disfraz fuera de lo tradicional para las celebraciones de este Halloween, estas 4 ideas de cine de terror son perfectas para convertirse en una fuente de inspiración. Ya sea apostar por personajes inquietantes o hasta maquillajes y vestuarios oscuros poco convencionales, estas ideas inspiradas en Pearl, Midsommar, The Love Witch, Mandy pueden ser perfectas para armar tu disfraz.
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Pearl (2022)
Esta historia sigue a Pearl, quien vive en una granja y sueña con convertirse en una estrella. No obstante, su obsesión por escapar de esa vida la comienza a sumir dentro de una realidad cada vez más perturbadora. Gracias a su estética vintage, el icónico vestido rojo y maquillaje y peinado de la época, este puede convertirse en un disfraz muy característico y aterrador.
Midsommar (2019)
La trama nos muestra a Dani, quien viaja con su novio y un grupo de amigos a una comunidad rural de Suecia, con la intención de participar e incer un aparente festival tradicional. No obstante, lo que comienza como una celebración llena de flores y colores se transforma en una experiencia cada vez más inquietante y perturbadora. Este atuendo es ideal para portar flores y telas blancas.
The Love Witch (2016)
Aquí conocemos a Elaine, quien es una joven obsesionada con encontrar al hombre perfecto, incluso acudiendo a la magia y hechizos para lograrlo. Esa obra sobresale por su estética inspirada en el cine de los años 60, con colores intensos, maquillaje retro y vestuario muy llamativo.
Mandy (2018)
En esta historia, Red Miller emprende una búsqueda brutal de venganza luego de perder su vida a manos de una secta. El filme destaca por su estética psicodélica, oscura y ochentera, con personajes que parecen sacados de una pesadilla con esencia de heavy metal.
Si aún no tienes idea de en qué inspirarte para dar vida a tu disfraz de Halloween de este año, pero buscas una opción diferente a todo lo tradicional, estas cuatro ideas de películas de terror pueden ser el gran empujón que requieres para llevar las fiestas de disfraces a otro nivel.