4 películas de terror que te ayudarán a inspirar tu próximo disfraz de Halloween y salir de los “mismos diseños”

Si quieres lucir un disfraz fuera de lo tradicional para las celebraciones de este Halloween, estas 4 ideas de cine de terror son perfectas para convertirse en una fuente de inspiración. Ya sea apostar por personajes inquietantes o hasta maquillajes y vestuarios oscuros poco convencionales, estas ideas inspiradas en Pearl, Midsommar, The Love Witch, Mandy pueden ser perfectas para armar tu disfraz.

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Pearl (2022)

Esta historia sigue a Pearl, quien vive en una granja y sueña con convertirse en una estrella. No obstante, su obsesión por escapar de esa vida la comienza a sumir dentro de una realidad cada vez más perturbadora. Gracias a su estética vintage, el icónico vestido rojo y maquillaje y peinado de la época, este puede convertirse en un disfraz muy característico y aterrador.

Midsommar (2019)

La trama nos muestra a Dani, quien viaja con su novio y un grupo de amigos a una comunidad rural de Suecia, con la intención de participar e incer un aparente festival tradicional. No obstante, lo que comienza como una celebración llena de flores y colores se transforma en una experiencia cada vez más inquietante y perturbadora. Este atuendo es ideal para portar flores y telas blancas.

The Love Witch (2016)

Aquí conocemos a Elaine, quien es una joven obsesionada con encontrar al hombre perfecto, incluso acudiendo a la magia y hechizos para lograrlo. Esa obra sobresale por su estética inspirada en el cine de los años 60, con colores intensos, maquillaje retro y vestuario muy llamativo.

Mandy (2018)

En esta historia, Red Miller emprende una búsqueda brutal de venganza luego de perder su vida a manos de una secta. El filme destaca por su estética psicodélica, oscura y ochentera, con personajes que parecen sacados de una pesadilla con esencia de heavy metal.

Si aún no tienes idea de en qué inspirarte para dar vida a tu disfraz de Halloween de este año, pero buscas una opción diferente a todo lo tradicional, estas cuatro ideas de películas de terror pueden ser el gran empujón que requieres para llevar las fiestas de disfraces a otro nivel.