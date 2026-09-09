Hoy en Apple TV: la serie original que rompió el récord de The Bear en los premios Emmy, y que además cuenta con el actor que más Emmy ha ganado en una noche

La serie “The Studio” de Apple TV+ rápidamente se convirtió en una de las más recomendadas entre los conocedores de las producciones, ya que consiguió romper un récord que solo “The Bear” había logrado: ser una de las series más ganadoras de los Emmy 2025, con un total de 13 galardones.

Y no solo eso, la serie también cuenta con el actor que más premios Emmy ha ganado en una sola noche: Seth Rogen. Pero, ¿por qué debes verla hoy mismo si todavía no lo has hecho?

¿De qué trata la serie “The Studio”? Esta es la historia principal

La serie “The Studio” cuenta la historia de Matt Remick, interpretado por Seth Rogen, un cinéfilo apasionado que logra conseguir el puesto de presidente de un legendario estudio que atraviesa una crisis financiera.

De este modo, Remick se sumerge en un drama y una sátira sobre la realidad de la industria de Hollywood y sus negocios. Tendrá que lidiar con las exigencias de los jefes, enfrentarse a los egos y al caos entre artistas y directores, así como al colapso de un equipo de producción que intenta mantenerse unido.

Aunque suena a un caos dramático, en realidad “The Studio” es una comedia divertida que parodia el día a día de las grandes producciones de Hollywood y muestra el lado menos glamuroso de la industria cinematográfica.

¿Cuántos capítulos y temporadas de “The Studio” son?

La primera temporada de “The Studio” cuenta con 10 episodios. Sin embargo, la historia no ha terminado. Se espera que una segunda temporada llegue con nuevos episodios a finales de 2026 o principios de 2027, dándole continuidad a la historia, según información de The Hollywood Reporter.

The Studio tendrá una segunda temporada.|(ESPECIAL)

Mientras llega el momento, puedes disfrutar de esta divertida serie de comedia para pasar el rato y esperar los nuevos capítulos. En la plataforma de Apple TV+ también están disponibles otras grandes producciones, como “The Morning Show” y “Severance”, dos series que también han sido reconocidas en los premios Emmy.