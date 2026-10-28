Jumanji: Open World lleva el videojuego al mundo real: Dwayne Johnson regresa para una última partida

Hace unos días se reveló una imagen promocional que precisamente anunciaba la llegada de un nuevo tráiler. Y efectivamente, este miércoles 28 de octubre Jumanji: Open World compartió al mundo su adelanto final, esto para un filme que se estrenará en plena Navidad de 2026. Esto se espera de la película, que presumiblemente sería el final de la saga. ¿Habrá sorpresas en diciembre?

Venga La Alegría | Programa 28 de octubre 2026 Parte 2 | Flor Rubio desmiente los rumores de la muerte de Laura Bozzo, el pleito entre Niurka e Ivonne en La Granja VIP y más

¿A qué personaje interpreta Dwayne Johnson en Jumanji: Open World?

Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, es uno de los actores principales de esta franquicia, que aunque no fue alabada por la crítica… reunión varios millones de dólares. El abrazo del público hizo que esta adaptación de una historia para niños escrita por Chris Van Allsburg, se viera en miles de salas alrededor del mundo. Ahora, parece que para su entrega final.

El adelanto también anuncia que esta Navidad, Jumanji: Open World será uno de los platillos principales para que las familias vayan a ver la historia del Dr. Smolder Bravestone. Este es el personaje ficticio que Dwayne interpreta, mismo que en esta entrega se enfrentará al posible colapso de dos mundos…. ahora pasando del videojuego a la vida real.

En la planilla de actores principales regresan Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, que son los personajes que desarrollaron la historia. Sony logró una franquicia que conjuntó cerca de 1700 millones de dólares con las primeras dos entregas. Ante eso, se espera que el cierre de esta trilogía concrete cifras altas y cierre un polémico remake de la película protagonizada por Robin Williams en 1995.

¿De qué tratará la última entrega de Jumanji que se estrena en Navidad de 2026?

Mientras en las primeras películas el peligro realmente reinó en un nicho pequeño de muchachos que terminaron en el mundo digital, ahora el peligro hará que el mundo real y el universo ficticio comiencen una transición que promete colapsar. Es por eso que Jumanji: Open World es la historia a más escala que desarrolló esta franquicia. Entonces, si no tenían plan navideño, puedes pensar en esta historia para ir solo, con amigos o familia.