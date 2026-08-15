La Noche del Demonio: Está entre nosotros es la película que promete hacerte dormir con las luces encendidas, por lo que tendrá una clasificación para poder verla. El filme está a punto de estrenarse, por lo que hay ciertas cosas que debes saber antes de ir al cine a verla, ya que no será apta para niñas, como sí lo será Paw Patrol: la Dino Película, que ya tiene fecha para su estreno.

El filme se estrena el 20 de agosto y tiene una duración de 106 minutos. Además, es clasificación TBC, cuyo significado es por clasificar. Esta se usa de forma temporal cuando un filme de estreno aún no recibe la asignación de edades. No obstante, no será apta para niños, como sí lo será la de Marvel, que lanzó el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday: Esto es todo lo que se puede ver en el impactante adelanto.

La película de terror que promete hacerte dormir con las luces encendidas: ‘La Noche del Demonio’|Cinépolis

La sinopsis de La noche del demonio: Está entre nosotros

La franquicia Insidious regresa con una nueva familia y un terror que redefine de lo que es capaz El Más Allá. En la Noche del Demonio: Están entre nosotros. Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious.

Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, el mundo se convierte en su patio de recreo.

Elenco de la película que promete no hacerte dormir