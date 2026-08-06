Lanzan el primer póster de ‘The Love Hypothesis': ¿cuándo se estrena y de qué trata la serie de Lili Reinhart y Tom Bateman?

'The Love Hypothesis' es el filme que se inspira en el libro de 'La hipótesis del Amor' de Ali Hazelwood, lectura juvenil que nos cuenta la historia de un reto que al final se convirtió en un romance.

Recientemente, se dio a conocer el primer póster oficial, en el que se ve que Lili Reinhart y Tom Bateman van a protagonizar la película, además de anunciar formalmente su estreno el 23 de septiembre del 2026 en la plataforma de Prime Video.

¿De qué trata el libro 'La Hipótesis del amor'?

El libro de 'The Love Hypothesis' publicado en el 2021, nos cuenta la historia de Olive Smith (interpretado por Lili Reinhart), una joven que estaba en su doctorado, quien no cree en las relaciones amorosas, pero su amiga Ahn está enamorada del exnovio de su amiga.

Ante esa encrucijada, reta a Olive para demostrarle que ya había olvidado a su antigua pareja, para demostrar los hechos, besa al primer hombre que ve, pero nadie pensaría que sería con su profesor Adam Carlsen (Tom Bateman).

Después de todo lo ocurrido, el joven profesor acepta unirse a la farsa para poder demostrar que la joven a olvidado aquella ruptura amorosa. Lo que nadie imaginaría es que ese evento insólito, encendería una química inquebrantable entre ellos, que día a día se va fortaleciendo. Así que uno se vuelve testigo de los dilemas que experimentan.

¿Cómo se llama la trilogía de 'La Hipótesis del Amor'?

Del libro 'The Love Hypothesis', cuenta con dos libros más que se llaman 'La teoría del amor' y 'La química del amor', aunque tienen nombres y títulos similares, eso no implica que sea la continuación del relato, al contrario son historias independientes.

Hasta el momento, no se ha mencionado si los demás libros se convertirán en película, por lo que debemos esperar a que den más noticias sobre posibles nuevos proyectos cinematográficos. Por ahora aparte la fecha para que puedas ver a Lili Reinhart y Tom Bateman.