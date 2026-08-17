¿Loki va a morir o no? Tom Hiddleston habla sobre el futuro de su personaje en Avengers: Doomsday

Tom Hiddleston tiene una larga trayectoria en el cine, pero se destaca por su papel de Loki en el universo de Avengers, aunque muchos daban por hecho que ya no participaría en las películas por la muerte de su personaje; sin embargo, parece que tendremos la oportunidad de verlo en la nueva película de 'Avengers: Doomsday'.

El actor inglés aseguró que no va a morir en la nueva película, una petición que realizó al equipo, así lo menciona un reconocida medio internacional, siendo una gran oportunidad para darle continuidad a uno de los villanos favoritos del universo de superhéroes.

¿Cuántos actores han interpretado a Loki?

Aunque Tom Hiddleston se ha destacado por ser el actor principal del villano de Marvel, no ha sido el único en hacerlo, recordemos que en la serie de Loki podemos ver diferentes versiones del multiverso, siendo interpretado por los siguientes actores:



Richard E. Grant: Loki Clásico

Jack Veal: Kid Loki

Sophia di Martino: Sylvie, la versión femenina del villano.

Deobai Oparei: Loki-Thor

Interpretaciones que podemos ver en varios de los capítulos, permitiendo ver diferentes etapas del personaje, un universo que muchos amantes de los superhéroes esperaban poder ver en la televisión.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Muchos esperan poder ver a Tom Hiddleston en su personaje de Loki en Avengers: Doomsday, siendo una gran oportunidad para verlo una vez más en la pantalla grande y en las importantes historias de Marvel. Se espera que el estreno de la gran cinta, se haga el 18 de diciembre del presente año.

Recordemos que la cinta va a reunir a diversos héroes de otras cintas como Ant-Man, Los cuatro fantásticos, Winter Soldier, Shang-Chi, X-Men y más, pero el villano principal sin duda se trata de Doctor Doom, poniendo todo el universo en gran peligro, donde todos los superhéroes deberán de unirse para poder detenerlo y salvar a todos. Muchos están esperando ansioso por ver el gran estreno, siendo un gran momento para el Universo de Marvel, sacando la cinta de Avengers: Doomsday que reunirá a varios personajes importantes en una sola cinta.