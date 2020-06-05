El actor Tom Hiddleston reaparece con el look de ‘Loki’ y sus fans se vuelven locos en redes sociales.

Tom Hiddleston logró imprimir un estilo propio al popular personaje de ‘Loki’, hermano de Thor y uno de los más queridos de todo el Universo cinematográfico Marvel, destacando siempre por su larga y negra cabellera que le dotaba de un toque de sensualidad.

Por esta razón, ahora que el actor de cine, televisión y teatro británico reapareció en redes sociales con el cabello crecido, muy similar al que usaba para su personaje, sus fans se volvieron locos de la emoción y no han parado de difundir rumores que apuntan que habría retomado las grabaciones de la serie de ‘Loki’ para la plataforma de streaming de Disney, sin embargo, esta información hasta ahora no ha sido confirmada.

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Tom Hiddleston realizó un video en vivo a través de Instagram para expresar su opinión sobre los problemas que ha causado la actual pandemia de coronavirus, así como las manifestaciones por el asesinato de George Floyd.

En su video, el actor también pidió apoyo para recaudar fondos para el teatro, luego de que este arte se ha visto severamente afectado por la contingencia mundial de salud.

Tras esta aparición de Hiddleston, algunos medios que han seguido de cerca sus pasos han puesto puntual interés en el hecho de que se había dicho que estaba pasando la cuarentena en Reino Unido, pero en su video en vivo, relató que se está en Estados Unidos, lo que en conclusión podría ser la razón la sólida para creer que, en efecto, ya habría retomado las grabaciones.

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En tanto se resuelve el misterio sobre si ha vuelto a los sets o no, los admiradores de Tom Hiddleston no paran de adular la belleza del actor y de señalar lo mucho que desean volverlo a ver en las pantallas como el famoso ‘Loki’.