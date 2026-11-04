Los Juegos del Hambre reestrenará TODAS sus películas en cines de México: fechas confirmadas y preventa de boletos

¡Atención fans de Los Juegos del Hambre! Tras semanas de espera y cientos de rumores en línea, finalmente se confirma el reestreno de TODAS las películas de la saga en cines de México. Los cinco largometrajes, inspirados en los libros de Suzanne Collins, estarán disponibles en salas de cine mexicanas a partir del próximo 12 de noviembre. La preventa ya está activa en los dos complejos cinematográficos más populares del país, así que ingresa a su sitio web o acude directamente a taquilla para adquirir tus entradas.

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¿Qué películas de Los Juegos del Hambre se reestrenarán en cines de México?

El reestreno de Los Juegos del Hambre en cines de México aplica para todas las películas de la saga. Aquí te compartimos el listado de las cintas de la franquicia que estarán disponibles en la gran pantalla a partir del 12 de noviembre:



Los Juegos del Hambre (2012)

Los Juegos del Hambre: En llamas (2013)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1 (2014)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015)

Los Juegos del Hambre: La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes (2023)

¿Por qué la saga de Los Juegos del Hambre tendrá un reestreno en cines?

El reestreno de la saga llega para calentar motores de cara al lanzamiento de la nueva película de la franquicia: Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, en la que Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson retomarán sus papeles como los trágicos amantes del Distrito 12: Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

¿Cuándo sale Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha? Fecha de estreno y de qué tratará

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha tendrá su estreno en cines de México el jueves, 19 de noviembre, una semana después del reestreno de la saga en la gran pantalla. La película está situada 24 años antes de la primera entrega, por lo que seguirá la historia de Haymitch Abernathy en los 50 Juegos del Hambre. Recordemos que esta edición de los Juegos contó con el doble de tributos al tratarse del segundo Vasallaje de los Veinticinco, mismo en el que Haymitch resultó vencedor, motivo por el que después se convirtió en el mentor de Katniss y Peeta.