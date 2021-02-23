Anne Hathaway reveló que venció a ocho importantes actrices para debutar en ‘El Diablo Viste a la Moda’.

‘El Diablo Viste a la Moda’ se convirtió en la película que marcó un antes y después en la industria de la moda. Y es que, el director David Frankel, nos regaló una maravillosa historia sobre una inexperta aprendiz en el mundo de las tendencias y el estilo.

Por si fuera poco, Anne Hathaway realizó una maravillosa participación en la cinta lanzada en 2006. Y es que la estadounidense se metió en el papel de ‘Andy Sachs’, universitaria recién graduada y con grandes sueños en Nueva York.

Recordemos que, ‘Andy Sachs’, protagonizó trascendentales escenas que pasaron a la historia de la cultura pop. Su primer par de zapatillas ‘Jimmy Choo’, su primer acercamiento a grandes personalidades de la moda y hasta su asistencia a la ‘Semana de la Moda’ en París.

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Anne Hathaway encarnó a ‘Andy’ de una manera excepcional, pues nos regaló el papel de una mujer tímida en su estilo, pero con gran ilusión de cumplir sus sueños.

Durante el transcurso de la película, la recién graduada transformó su imagen personal hasta convertirse en una verdadera “chica Runway”.

‘Andrea’ cambió el calzado ancho por zapatillas estilizadas, los suéteres por elegantes blusas de seda y las faldas estampadas por vaporosos pantalones en tonalidades minimalistas.

Fue gracias a Anne Hathaway, que el personaje de ‘Andy Sachs’ cobró vida de una manera excepcional. Sin embargo, la actriz neoyorquina estuvo a punto de perder el papel que cambió su vida.

Anne Hathaway reveló que venció a ocho importantes actrices antes de participar en 'El Diablo Viste a la Moda'.

Recientemente, Anne Hathaway se presentó como jurado en el programa ‘Rupaul's Drag Race’, donde respondió algunas preguntas de los participantes del reality show.

Fue en el programa de entretenimiento, donde la celebridad confesó que fue la novena opción antes de participar en la icónica cinta de moda ‘El Diablo Viste a la Moda’.

La artista, de 38 años, confesó que venció a ocho actrices antes de quedarse con el papel protagónico que marcó un antes y un después en su carrera artística.

“Yo era la novena opción para ‘El Diablo Viste a la Moda'. ¡Pero lo obtuve! Resistan y nunca se rindan”, confesó la multipremiada artista para millones de televidentes.

Y es que, los directores de la producción pensaron en Rachel McAdams como la primera opción. Recordemos que, la canadiense participó en la cinta ‘Chicas Pesadas’, donde también alcanzó la cúspide de la fama tras interpretar a la malvada ‘Regina George’.

Y es que, Rachel McAdams rechazó el papel junto a otras grandes actrices como Juliette Lewis y Claire Danes, quienes terminaron cediéndole el rol de ‘Andy Sachs’ a Anne Hathaway.

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