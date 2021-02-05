No te pierdas las increíbles y sorprendentes predicciones de ‘Los Simpson’ relacionadas al ‘Super Bowl’.

‘Los Simpson’ se convirtieron en una de las series animadas más queridas por los televidentes. Homero, Marge, Bart y Lisa se ganaron el corazón de millones de espectadores con sus locuras y divertidos momentos en familia.

Sin embargo, los personajes amarillos también se hicieron populares por sus sorprendentes predicciones en los ámbitos de la política y el mundo del entretenimiento.

Por si fuera poco, los personajes creados por Matt Groening también hicieron reveladores predicciones sobre el Super Bowl.

‘Los pronósticos de Lisa’, fue un capítulo que se emitió el 23 de enero de 1992 y que generó mucha polémica entre millones de personas.

Y es que Lisa habló en repetidas ocasiones del triunfo de los Washington Redskins, equipo que también fue muy apoyado por el líder de la familia Homero Simpson.

Por su fuera poco, el pronóstico se cumplió tres días después, pues Washington Redskins venció a los Bills de Buffalo por 37 puntos contra 24 en el ‘Super Bowl XXVI’.

Te puede interesar: Conoce las mejores frases de la doctora Cristina Yang en la aclamada y exitosa serie ‘Grey’s Anatomy’.

'Domingo, horrible domingo' se convirtió en otro episodio muy comentados por millones de admiradores. Y es que, según algunas personas, este capítulo pronosticó a los equipos que jugaron en el Super Bowl de 2020.

En el popular capítulo, uno de los equipos portó uniforme rojo-oro, colores preferidos de los San Francisco 49ers, quienes perdieron contra Kansas City Chiefs en la edición LIV del Super Bowl.

'Los Simpson' predicen el glamuroso medio tiempo de Lady Gaga

‘Los Simpson’ también predijeron el impresionante medio tiempo de Lady Gaga, quien ofreció un maravilloso espectáculo en el Super Bowl del año 2017.

El episodio ‘Lisa y Lady Gaga’, correspondiente a la temporada 23 y emitido en 2012, lanzó una escena donde la intérprete de ‘Poker Face’ se aventó de un edificio colgada de un arnés.

Recordemos que, en el Super Bowl LI, Lady Gaga se llevó las palmas con su impresionante medio tiempo repleto de juegos artificiales, coordinadas coreografías y estrafalarios atuendos.

Millones de fanáticos ya revisaron muchos episodios antiguos de ‘Los Simpson’, pues quieren encontrar pronósticos para el próximo juego de Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs el próximo domingo 7 de febrero de 2021.

También te puede interesar: Nemo estaba muerto y Marlin solo estaba superando el duelo: Mira la aterradora teoría que impactó a los fanáticos.