Sylvester Stallone es uno de los actores más reconocidos en Hollywood. El intérprete estadounidense se ganó la admiración de los cinéfilos debido a sus múltiples filmes de acción.

Sin duda, uno de los proyectos que marcó su vida fue la saga de Rocky, donde interpretó al inalcanzable boxeador admirado por todo el público.

Michael Sylvester Gardenzio, su nombre real, dejó una huella imborrable tras encarnar a uno de los personajes más queridos por todos los amantes de las películas de deportes.

Por ello, Stallone confirmó que está editando una nueva versión de la película Rocky IV, noticia que emocionó a los admiradores de todo el mundo.

Debido a la pandemia de Covid-19, no se sabe cuándo podría salir a luz este nuevo proyecto; sin embargo, Sylvester compartió un adelanto acompañado de la siguiente frase:

Esto es nuevo... casi terminado. Cortar, cortar, cortar. ROCKY 4

En el video se puede apreciar una pelea entre Apollo Creed e Ivan Drago, escena con la que inicia la trama de Rocky IV.

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Recordemos que esta escena fue una de las más impactantes del filme, pues Apollo falleció en el ring debido a los golpes del temido Drago.

Con la nueva versión de Rocky IV, no se sabe si esta escena podría ser eliminada o incluso más violenta. De hecho, son muy pocos los detalles que se tienen sobre este nuevo proyecto a cargo del actor.

En su momento, Stallone confesó que pretendía eliminar a la 'novia robot' de Paulie, personaje que no tiene mucho sentido en la saga, según el actor hollywoodense:

El robot se va al depósito de chatarra para siempre. No más robot

Lo cierto es que Sylvester Stallone pretende hacer una película más seria y sin tantos personajes de ficción, mismos que no tienen nada que ver con el verdadero mensaje del proyecto cinematográfico que marcó a toda una generación.

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