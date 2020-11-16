‘Ya no estoy aquí' es elegida para representar a México como mejor película extranjera en los Oscar.

La película Ya no estoy aquí del reconocido director Fernando Frías, fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Mexicanas (AMACC) para representar a México en la próxima entrega de los premios Oscar.

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La cinta fue considerada de un grupo formado por otras cinco producciones nacionales, tales como: El ombligo de Guie’dani del director Xavi Sala, Esto no es Berlín de Hari Sama, Mano de Obra de David Zonana, Nuevo Orden de Michel Franco y Te llevo conmigo de Heidi Erwing.

De acuerdo con un comunicado, la AMACC anunció que la película representará a las producciones nacionales en la edición número 93 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La producción que cuenta la historia de Ulises, un joven que vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y forma parte de un grupo llamado Los Terkos, jóvenes que comparten su afición a la cultura urbana llamada Los Kolombia.

La Academia Mexicana recordó que, para la siguiente edición de los Premios Oscar, las películas que buscan obtener uno de los premios de la Academia pueden ser las que fueron presentadas en salas de cine o en plataformas streaming.

Recordemos que, las películas que son elegidas, deben cumplir con ciertos lineamientos, como no tener más del 50 por ciento de diálogos en inglés, que hayan sido estrenadas en cines en nuestro país durante al menos siete días seguidos, así como que hayan generado ingresos del 1 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2020.

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