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Scary Movie 6 no le teme a la funa; estas son su primeras reseñas de la película

¡Quéondaaaaaaaaa! Estas son las primeras opiniones de Scary Movie 6, ¿La verás?

Scary Movie 6
|Imagen cortesía de Paramount

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos a horas de poder ver la nueva película de Scary Movie 6, misma que llega después de 13 años y que por mucho tiempo creímos que sería el final de la saga de los hermanos Wayans que parodia y readapta algunas historias de terror populares que más allá de dar miedo, daban risa.

Uno de los principales temas a debatir sobre esta nueva entrega es que el clima social es completamente distinto, pues hoy en día el humor y los contenidos se consumen de una manera más consciente, por lo que muchas personas cuestionaron si una nueva película de Scary Movie tendría cabida en la cultura actual y las reseñas están hablando por sí mismas.

¿Qué reseñas tiene Scary Movie 6?

A 26 años de haber tenido la primera entrega de esta saga de humor, hemos visto a Anna Faris (Cindy Campbell), Marlon Wayans (Shorty Meeks), Ray Wilkins (Shawn Wayans) y Regina Hall (Brenda Meeks) hacer un gran recorrido a través de la historia. Aunque muchos personajes nuevos se sumaron y otros fueron más esporádicos en las ediciones pasadas, se esperaba un reencuentro nostálgico como cómico y ese es uno de los primeros detalles que la crítica ha señalado.
Primeros críticos han señalado lo sorprendente que fue incluir una gran cantidad de parodias de distintas películas, y aunque no todas han funcionado, estos chistes han sido entendibles en general.
Han descrito a Scary Movie 6 como una película cargada de referencias a la cultura moderna, así como a la sociedad y se ha hecho énfasis en que muchas de las bromas molestarán a algunos sectores de la población.

De acuerdo con algunos sitios, se cree que la película recaude $40 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos durante el su semana de estreno y cerca de 70 millones al rededor del mundo, superando por mucho su presupuesto de 30 millones.

¿Qué referencias aparecen en Scary Movie 6?

De acuerdo con los adelantos vistos y con la primera información filtrada, estas son las películas y series que tendrían su parodia en Scary Movie 6:

  • Scream VI
  • M3GAN
  • La sustancia
  • Sinners
  • Weapons
  • Longlegs
  • Smile
  • Get Out
  • Terrifier 3
  • Ma
  • Halloween
  • Merlina
  • John Wick
  • El juego del calamar
  • Everything Everywhere All at Once

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6 en México y qué clasificación tiene?

La nueva película de Scary Movie llegará a cines de todo México este jueves 4 de junio y su clasificación es C, por lo que únicamente los mayores de 18 años podrán verla, siendo obligatorio que cuentes con una identificación oficial para entrar a la sala de cines.

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