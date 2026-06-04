Scary Movie 6 no le teme a la funa; estas son su primeras reseñas de la película

Estamos a horas de poder ver la nueva película de Scary Movie 6, misma que llega después de 13 años y que por mucho tiempo creímos que sería el final de la saga de los hermanos Wayans que parodia y readapta algunas historias de terror populares que más allá de dar miedo, daban risa.

Uno de los principales temas a debatir sobre esta nueva entrega es que el clima social es completamente distinto, pues hoy en día el humor y los contenidos se consumen de una manera más consciente, por lo que muchas personas cuestionaron si una nueva película de Scary Movie tendría cabida en la cultura actual y las reseñas están hablando por sí mismas.

¿Qué reseñas tiene Scary Movie 6?

A 26 años de haber tenido la primera entrega de esta saga de humor, hemos visto a Anna Faris (Cindy Campbell), Marlon Wayans (Shorty Meeks), Ray Wilkins (Shawn Wayans) y Regina Hall (Brenda Meeks) hacer un gran recorrido a través de la historia. Aunque muchos personajes nuevos se sumaron y otros fueron más esporádicos en las ediciones pasadas, se esperaba un reencuentro nostálgico como cómico y ese es uno de los primeros detalles que la crítica ha señalado.

Primeros críticos han señalado lo sorprendente que fue incluir una gran cantidad de parodias de distintas películas, y aunque no todas han funcionado, estos chistes han sido entendibles en general.

Han descrito a Scary Movie 6 como una película cargada de referencias a la cultura moderna, así como a la sociedad y se ha hecho énfasis en que muchas de las bromas molestarán a algunos sectores de la población.

Well, I’m not in the U.S. and the embargo specifically said U.S., so here are my thoughts on Scary Movie:



Scary Movie (aka Scary Movie 6) is packed with nonstop gags and jokes. The sheer number of parodies the film manages to squeeze in is pretty damn impressive, even if not all… pic.twitter.com/uge5IDHA6M — Scott Menzel (@ScottDMenzel) June 3, 2026

De acuerdo con algunos sitios, se cree que la película recaude $40 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos durante el su semana de estreno y cerca de 70 millones al rededor del mundo, superando por mucho su presupuesto de 30 millones.

¿Qué referencias aparecen en Scary Movie 6?

De acuerdo con los adelantos vistos y con la primera información filtrada, estas son las películas y series que tendrían su parodia en Scary Movie 6:



Scream VI

M3GAN

La sustancia

Sinners

Weapons

Longlegs

Smile

Get Out

Terrifier 3

Ma

Halloween

Merlina

John Wick

El juego del calamar

Everything Everywhere All at Once

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6 en México y qué clasificación tiene?

La nueva película de Scary Movie llegará a cines de todo México este jueves 4 de junio y su clasificación es C, por lo que únicamente los mayores de 18 años podrán verla, siendo obligatorio que cuentes con una identificación oficial para entrar a la sala de cines.