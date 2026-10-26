La próxima película de Alien ignorará Romulus y retomará el misterio que Prometheus y Covenant dejaron sin resolver

En estos momentos algunos fanáticos del cine no saben qué está pasando alrededor de las historias de Alien, pues incluso los propios seguidores de las películas están algo fuera de la jugada. Sin embargo, se está informando que la siguiente película seguirá la trama de los filmes peor calificados por el público y la crítica. Esto se sabe de lo que unirá a Prometheus y Alien Covenant.

Caminos de la Vida | Programa 24 de octubre 2026

¿Qué se sabe de la nueva película de las historia de Alien?

Aunque los fans esperaban que la siguiente película desarrollara sagas mejor abrazadas por el público y la propia crítica cinematográfica, Ridley Scott (no será director) y Aaron Guzikowski (coescritor con Ridley) están trabajando en la historia de un filme que continúe los acontecimientos de Prometheus y Alien Covenant. Esto ante un desacuerdo general de parte de los fans que están dando sus primeras impresiones de estas decisiones del estudio.

Sin embargo, el desarrollo tiene sentido al entender que Ridley Scott es quien estuvo detrás de dichas historias, por lo que él le daría cierre o rodaje a otra saga (si el estudio lo avala). Sin embargo, todo indica que ni el propio Michael Fassbender regresaría para ser David, el androide que sale en esos filmes. Aunque no hay nada oficial y todo entró en el mundo de la rumorología con estas últimas noticias.

¿Cuántas sagas de Alien se encuentran en desarrollo en estos momentos?

Justamente la confusión es algo que tiene enredados a algunos fanáticos del cine… que no son precisamente seguidores de las películas de Alien.