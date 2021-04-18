Razones por las que no debes perderte “Alien Covenant”.

"Alien Covenant", dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Michael Fassbender y Katherine Waterson, llega a la señal de Azteca 7 para mostrarte más detalles del origen del extraterrestre más letal que se ha visto en el cine.

Y para que disfrutes al máximo de nuestro estreno Platinum, te traemos algunas curiosidades sobre esta película que es la última entrega, hasta ahora, de la franquicia de Alien, aunque en realidad la historia que retrata se sitúa antes de la cinta "Alien" de 1979, es decir, que funciona como precuela de esta.

REFERENCIAS A WAGNER

La cinta contiene una referencia a la ópera El oro del Rin de Richard Wagner, específicamente al pasaje La entrada de los dioses de Valhalla.

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JAMES FRANCO ES DE NUEVO UN ESCALADOR

El actor James Franco hace una pequeña aparición en la película haciendo una escalada, pero esta no es la primera vez que sale de escalador pues en 2010 interpretó a uno con serios problemas en la película "127 horas", papel por el que fue nominado al Oscar.

ACTORES QUE REPITEN

Los únicos actores de su antecesora "Prometheus" que repiten actuación son Michael Fassbender, Naomi Rapace y Guy Pearce.

EL ANDROIDE FASSBENDER

Michael Fassbender aparece en "Prometheus" y en "Alien Covenant", pero como un personaje diferente; en la primera era un androide llamado David y en esta segunda parte es un androide, sí, pero uno diferente llamado Walter.

¿POR QUÉ WALTER Y DAVID SON IGUALES?

El mismo director Ridley Scott ha explicado la razón por la que decidió que los androides que aparecen en las cintas fueran iguales e incluso interpretados por el mismo actor: "¿Cuántos Mercedes Benz hay? Tú consigues un gran androide, por lo que es un buen negocio..."

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FUERON PAREJA EN EL PASADO

Esta no es la primera vez que Michael Fassbender y Katherine Waterson trabajan juntos, de hecho fueron pareja en la película "Steve Jobs", donde él interpretó al genio de Apple y ella a su pareja Chrisann Brennan.

SIGNIFICADO DE COVENANT

Si bien, la primera parte de esta nueva saga hacia referencia al mito de Prometeo, el de la segunda entrega también tiene un importante significado. Covenant se traduciría como pacto, acuerdo o convenio, pero una de sus referencias más evidentes podría ser el Arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía las Tablas de la Ley.

Ahora que ya conoces estos importantes datos estás preparado para ver este domingo "Alien Covenant" por la pantalla de Azteca 7.