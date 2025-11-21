Fortnite arma una locura cinematográfica: Tarantino y Uma Thurman presentan la épica colaboración con Kill Bill

Fortnite quiere cerrar su Capítulo 6 con broche de oro, o mejor dicho, con un auténtico golpe de katana. Después de una exitosa minitemporada junto a Los Simpson, no hay mejor forma de hacerlo que con Quentin Tarantino y Uma Thurman presentando personalmente la nueva colaboración con Kill Bill en Los Ángeles.

Fortnite reúne a Tarantino y Uma Thurman para revelar la colaboración con Kill Bill

Epic Games confirmó que este crossover formará parte del Capítulo 7 Temporada 1: Pacific Break, que llegará el sábado 29 de noviembre de 2025 y viene cargado de temática cinematográfica.

Skins confirmadas: una temporada con sangre, nostalgia y multiversos

A estas alturas, ya estamos de acuerdo en que los atuendos que llegarán con Pacific Break están diseñados para convertirse en unos verdaderos instant classics:



La Novia (Beatrix Kiddo) – la icónica asesina de traje amarillo

– la icónica asesina de traje amarillo Gogo Yubari – la letal colegiala con bola y cadena

– la letal colegiala con bola y cadena Yuki Yubari – la hermana de Gogo, basada en material nunca filmado

– la hermana de Gogo, basada en material nunca filmado Marty McFly, desde Volver al Futuro

Un mapa de película: Hollywood versión Fortnite

La temporada Pacific Break estrenará un mapa inspirado en el glamuroso mundo del cine. Un detalle sobresaliente es que, en lugar del famoso letrero angelino, los jugadores encontrarán Battlewood, una parodia que marca el tono del capítulo: todo es un homenaje a películas, directores y mundos cinematográficos.

El capítulo perdido de Kill Bill: “La venganza de Yuki”

La colaboración no se queda en skins. Epic Games y Tarantino traerán a Fortnite un contenido completamente nuevo y jamás visto: “La venganza de Yuki”, un capítulo no filmado para Kill Bill, donde Yuki Yubari busca vengar la muerte de su hermana Gogo tras el enfrentamiento con O-Ren Ishii y los Crazy 88.

Ahora que ya conoces todos los detalles alrededor de este estreno, el contenido estará disponible desde el domingo 30 de noviembre de 2025, un día después del inicio de la temporada.

Tarantino también regresa al cine

Como parte del hype, Quentin Tarantino también reveló que estrenará el montaje definitivo de Kill Bill: The Whole Bloody Affair el 5 de diciembre. Esta edición junta ambas películas, agrega una secuencia animada inédita y lo mejor es que se exhibirá en cines selectos en 70mm y 35mm.

