“Es la mejor película de Resident Evil jamás hecha”, Zach Cregger recibe primeras críticas por la adaptación de la famosa saga de terror

Una de las películas de terror más esperadas del año por fin llega a salas de cine; así es, estamos hablando de “Resident Evil: Noche cero”, cinta dirigida por el cineasta, actor, director y guionista estadounidense Zach Cregger, sin embargo ya se han revelado las primeras impresiones de esta película, por lo que a continuación te compartimos algunas de las críticas que está recibiendo esta cinta.

“Resident Evil: Noche cero”: ¿Cuáles son las críticas que está recibiendo la película?

El pasado 15 de septiembre Global Box Office, la empresa encargada de ser la taquilla mundial; es decir la encargada de recaudar el dinero total de los boletos de entradas en todos los cines del planeta dió a conocer su crítica sobre la cinta “Resident Evil: Noche cero”. “No solo es la mejor y más grandiosa película de la saga Resident Evil hasta la fecha, sino que también es la mejor película de Cregger”, fueron algunas de las palabras de la crítica además de que recalcaron que es la mejor película de terror de este 2026 y “la mejor película de Columbia Pictures desde ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD”.

Zach Cregger’s RESIDENT EVIL is not only the best and most gigantic ‘Resident Evil’ movie yet, it’s also Cregger’s best film, the best horror film of the year and Columbia Pictures' best film since ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD.



Our ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ review tomorrow morning. pic.twitter.com/SxHjWUTjhc — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) September 15, 2026

Por otro lado, el destacado crítico EJ Moreno, quien forma parte deTomatometer, ha hecho comentarios muy positivos sobre la cinta y ha recomendado verla “en la pantalla más grande y con mucho público” además de que la ha señalado como un gran éxito en la taquilla. Por su parte, el periodista especializado en cine, Kellvin Chavez , ha mencionado que esta cinta “ pisa el acelerador desde su primera escena y no frena” además de que ha resaltado el gran diseño de producción.

Resident Evil: Noche Cero:¿Cuándo se estrena en México?

Esta nueva película, la cual protagonizará el reconocido actor estadounidense Austin Abrams se estrenará en México este miércoles 16 de septiembre. Esta historia promete estar llena de acción, aventura, misterio, terror al máximo, adrenalina, suspenso y muchas más emociones ya que la trama se centrará en el personaje de Bryan, un médico normal que deberá entregar un paquete durante el brote de Raccoon City, todo esto en medio de una tormenta invernal por lo que la ambientación de la historia se vuelve cada vez más densa y caótica.

