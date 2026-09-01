Así luce la palomera de Resident Evil: Precios, fecha de venta y cómo conseguirla

No cabe duda que una de las cintas más esperadas por todos los cinéfilos y gamers este 2026 es ‘Resident Evil’, la película dirigida por el actor, guionista y cineasta Zach Cregger. Sin embargo, además del estreno, muchas personas se entusiasman al saber cómo será la palomera, por lo que a continuación te presentamos el primer vistazo de este producto tan esperado para los fans de la película así como los detalles que se tienen hasta el momento.

Resident Evil: Precios fecha y lugar de venta de la nueva palomera

Sony Pictures y los cines Regal en Estados Unidos han dado a conocer cómo luce uno de los artículos más esperados por todos los fans de la nueva película de ‘Resident Evil’; así es, hablamos de la palomera que se venderá en cine. De acuerdo con las primeras imágenes filtradas este producto es una bolsa de palomitas con diseño de hielera para trasplantar órganos. Esta pieza es de color verde y tiene una cruz blanca en el centro y posee un icono de corazón. Por otro lado, a diferencia de otras palomeras, esta cuenta con instrucciones precisas cómo "Manipular con cuidado / Mantener fresco / No congelar".

Quizás te preguntes, ¿por qué una bolsa de trasplante de órganos? Bueno este producto hace referencia a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que transporta órganos por la ciudad de Raccoon durante el famoso y espeluznante brote.

Hasta el momento este producto solo estará disponible en cines de Estados Unidos a partir del 18 de septiembre. Por su parte, los precios no se han dado a conocer. Además de esto se desconoce si este producto podría llegar a México ya que el la cuenta de “X” de Regal esta información no está disponible.

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Resident Evil: Noche Cero:¿Cuándo se estrena en México?

Esta nueva película, la cual protagonizará Austin Abrams se estrenará en México el próximo 16 de septiembre. Esta historia promete estar llena de acción, aventura, misterio, adrenalina, suspenso y muchas más emociones ya que la trama se centrará en el personaje de Bryan, un médico normal que deberá entregar un paquete durante el brote de Raccoon City. Esta cinta tiene a miles de gamers entusiasmados ya que quienes han experimentado la oportunidad de sumergirse en el juego podrán trasladar todo lo que vivieron al mando del control, pero ahora verlo en la pantalla grande.