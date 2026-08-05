Revelan el póster oficial de ‘Violent Night 2'; hay FECHA de estreno

'Violent Night 2' es una película muy esperada por los usuarios; recordemos que se trata de un filme que combina la comedia y la acción, donde el personaje principal es sin duda Santa Claus, personaje interpretado por David Harbour. La noticia de una segunda película ha sorprendido a todos, ya que nadie esperaba una secuela.

Después de una larga espera, se ha dado a conocer el póster oficial de la cinta, anunciando la fecha de estreno en cines. Así que no te pierdas todos los detalles que te compartiremos al respecto.

¿Cuándo sale Noche sin Paz 2?

Violent Night 2, o también conocida como 'Noche sin Paz 2', en el póster oficial claramente podemos ver a David Harbour, quien se encargará de interpretar a Santa Claus una vez más, portando múltiples tatuajes en sus brazos y algunas manchas de sangre, dándonos un pequeño guiño de la cantidad de acción que veremos en la cinta.

En el póster, se observa que la fecha de estreno oficial será el 4 de diciembre del 2026, disponible en cine en plena temporada navideña, siendo un gran momento para disfrutar de las fiestas decembrinas viendo una película totalmente diferente.

¿Quiénes van a salir en Violent Night 2?

Además del póster oficial, recientemente se dio a conocer un nuevo tráiler de la cinta, permitiéndonos ver algunas de las escenas que tendrá la película, mostrando más acción y comedia para todos. Contando con la participación de actores como Daniela Melchoir, Maggie Nicole Roberston y más, siendo dirigida por Tommy Wirkola y escrita por Par Casey junto a Josh Miller

Antes de llegar a la fecha de estreno de Violent Night 2, no olvides que puedes ver la primera película desde Prime Video, viendo todas las peleas que ocurrieron en la cinta, logrando entender la razón por la que fue tan popular. No esperes más, comienza a apartar la fecha para que la puedas ver en el cine, ideal para quienes gozan de cintas con mucha acción y peleas.