Quién es Robert Aramayo, el británico que le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio como Mejor Actor en los BAFTA 2026

En la ceremonia de los BAFTA 2026, realizada este domingo 22 de febrero, hubo una gran sorpresa en la categoría de Mejor Actor. El británico Robert Aramayo le ganó a Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Jesse Plemons y Michael B. Jordan.

Este intérprete de 33 años no ha sido un nombre recurrente en la temporada de premios y tampoco competirá en los Oscar 2026, por lo que pocas personas esperaban que se impusiera sobre actores tan conocidos en Hollywood o con una trayectoria tan amplia.

La película por la cual Robert Aramayo está siendo premiado se llama "I swear", y es una biopic del activista John Davidson; este último ha sido reconocido por crear consciencia de manera masiva acerca del síndrome de Tourette, condición con la que vive, en todo Reino Unido.

El actor originario de Kingston upon Hull (Inglaterra) estaba en shock cuando se enteró de que él había ganado como Mejor Actor. "De verdad no puedo creerlo. No puedo creer que estoy viendo a personas como ustedes, en la misma categoría que ustedes, sin mencionar que estoy aquí parado", dijo.

Antes de esta cinta, Robert Aramayo era famoso por haber interpretado a la versión joven de "Ned Stark" en "Game of Thrones" y a "Elrond" en "Los anillos del poder".