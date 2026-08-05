Robert Pattinson protagoniza “Primetime”, nueva película que estrena tráiler mañana; ¿de qué va a tratar?

Robert Pattinson en los últimos años ha sorprendido a todos, en especial por todos los proyectos cinematográficos en los que ha salido, ya que ha demostrado el amplio rango actoral que tiene el actor, dejando su etapa de vampiro en el pasado.

Ahora ha sorprendido a todos al anunciar que nuevamente va a protagonizar la nueva película de 'Primetime', después de una larga espera mañana veremos el lanzamiento de otro tráiler, mostrándonos más a detalle toda la trama.

¿De qué trata Primetime?

La nueva película de 'Primetime' es dirigida por la casa productora de A24, donde nos cuenta la historia de un reconocido presentador de un programa y periodista, quien se vuelve muy famoso en la televisión.

La trama esta basada en un programa real llamado "To catch a Predator", conducido por Chris Hansen, que fue popular por enfocarse principalmente en el periodismo de investigación, logrando documentar operaciones encubiertas con sus cámaras. El programa solamente tuvo 20 episodios, debido a la cancelación que pasó en el 2006, siendo la principal trama que tendrá la cinta.

Claramente, el papel protagónico será realizado por Robert Pattinson, quien deberá de meterse en el papel del conductor, quien en varias ocasiones encaró a criminales o sospechosos de crímenes atroces. Aunque ya se había estrenado el primer tráiler, A24 anunció que para mañana lanzará otro tráiler, logrando ver más detalles del filme.

¿Cuándo se estrena 'Primetime'?

La nueva película de 'Primetime' tiene fecha de estreno para el 25 de septiembre del 2026 para Estados Unidos, pero hasta el momento se desconoce cuándo estará disponible en los cines de México, se espera que este en el país antes de que terminé el año, por lo que debemos estar atentos a los portales de los productores para conocer la fecha exacta.

Las seguidoras de Robert Pattinson están ansiosas por ver la nueva cinta del aclamado actor, mostrando una vez más el talento que tiene en la actuación. Cuéntanos, ¿estás ansioso por ver el nuevo tráiler?