Romeo Beckham, hijo de David Beckham, debuta en el cine con un romance entre el mismo género en Forty Love: ¿de qué trata y por qué no siguió en el futbol?

Recientemente, Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, se ha colocado dentro del centro de la conversación, pues el actor debutará en Forty Love, una película romántica ambientada en el mundo del tenis, en donde la historia sigue a Sacha Gallo, un joven prodigio que conoce a un nuevo rival en la Riviera francesa, interpretado por Romeo, y entre ambos surge una relación. La historia marcará una nueva etapa en la vida del joven modelo alejado de su trayectoria inicial en el futbol.

Ahora lee: OFICIAL: Azteca 7 transmitirá GRATIS la pelea de box entre Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs. Rubén Lezama, fecha y hora para verlo

¿De qué trata Forty Love, película en la que debuta Romeo Beckham?

El filme Forty Love se presenta como un drama romántico LGBTQ+ ambientado en la Riviera francesa, dentro del cual el prodigio del tenis Sacha Gallo (Paul Kircher) se tiene que enfrentar a su disciplinada vida al conocer y enfrentar a su nuevo rival interpretado por Romeo Beckham, llegando a culminar en un apasionado romance.

La película está dirigida por Pierre-Ange Carlotti y, comparada visualmente con la película Challengers, esta producción francesa marca el debut actoral de Beckham.

¿Qué pasó con la carrera futbolística de Romeo Beckham?

El hijo de David y Victoria Beckham, Romeo Beckham, inició su carrera futbolística dentro de la academia del Arsenal, logrando debutar profesionalmente en 2021, dentro de las filas del Fort Lauderdale CF (filial del Inter Miami de su padre), para posteriormente llegar al Brentford en Inglaterra. No obstante, en septiembre del 2024, el joven actor decidió retirarse definitivamente del futbol a los 22 años para dedicarse por completo a su carrera en el modelaje y la actuación.

¿Cuál ha sido la carrera dentro del espectáculo de Romeo Beckham?

Romeo Beckham inició su carrera dentro del espectáculo a los 10 años de edad, protagonizando una campaña para Burberry, lo que marcó el comienzo de una consolidada carrera dentro del modelado internacional de marcas como Yves Saint Laurent y Balenciaga, firmas con las que debutó tras su retiro del futbol profesional en el 2024.