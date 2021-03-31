Steven Seagal: Las fascinantes películas y series que marcaron la trayectoria del actor estadounidense.

Steven Seagal se convirtió en uno de los artistas más multifacéticos y legendarios de todo Hollywood. Y es que el estadounidense alcanzó el éxito como actor, productor, guionista y hasta experto en artes marciales.

Por si fuera poco, la celebridad posee un cuantioso repertorio de películas que debes ver al menos una vez en tu vida.

Muy Duro de Matar

Esta cinta, dirigida por Keoni Waxman, saca el lado más extrovertido y aventurero de Seagal, quien encarna a un ex-agente de la DEA en su papel como Decker.

Por si fuera poco, Steven también funge como director en esta importante cinta ambientada con la música de Michael Richard Plowman. Además, Florin Piersic Jr., Jacob Grodnik, Jonathan Rosenthal y muchos otros actores secunda la participación del artemarcialista.

Difícil de Matar

La década de los noventas también fue testigo del talento de Steven Seagal, quien dio vida a Mason Storm, un detective que utiliza su experiencia en las artes marciales para vengarse de algunos asesinos.

Además, está cinta también está disponible por una importante plataforma de streaming para que puedas acercarte al legado del querido Steven.

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Vengador

Una vez más, Seagal deja ver su lado más aventurero en esta recordada producción de 2006. El histrión se mete en el papel de Harlan Banks para llenar de acción, drama y efectos especiales las pantallas de múltiples cinéfilos.

Además, el actor también retoma su faceta como productor en esta fascinante cinta que narra la historia de un ladrón profesional intentando tener una vida normal en los suburbios de su ciudad.

Alerta Máxima

Steven Seagal se reinventa en esta cinta dirigida por Andrew Davis, pues se mete en el personaje de un exmiembro de las fuerzas especiales de la marina.

El mencionado personaje enfrenta a un grupo de terroristas, dejando al descubierto las habilidades marciales del querido actor estadounidense.

En Tierra Peligrosa

Esta cinta está dirigida y protagonizada por el mismo Steven Seagal, quien nos cuenta la trama de un exagente de la CIA. El personaje desafía a una compañía petrolera y se desata una polémica batalla entre la vida o la muerte.

En esta producción, Steven reunió a grandes actores de la talla de Joan Chen, Michael Caine y hasta John McGinely.

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