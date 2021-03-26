‘The Suicide Squad': Filtran primer fascinante tráiler de la esperada película del director James Gunn. (VIDEO)

Millones de fanáticos se despertaron temprano para sintonizar el tráiler oficial de 'The Suicide Squad' del director James Gunn.

Las redes sociales se llenaron de reacciones tras ver el primer vistazo a la cinta de antihéroes que promete ser un completo éxito en agosto de 2021.

Legendarios villanos se hicieron presentes en el reciente tráiler, mismo que contó con la presencia de Harley Quinn (Margot Robbie) y Rick Flag (Joel Kinnaman), pasando por Captain Boomerang (Jai Courtney) y hasta Amanda Waller (Viola Davis).

Debemos recordar que James Gunn incorporó nuevos actores que prometen ser pieza clave en la icónica re-adaptación del cómic de DC.

Los nuevos rostros son Savant (Michael Rooker), Javelin (Flula Borg), Ratcacher (Daniela Melchoir), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Bloodsport (Idris Elba), Mongal (Mayling Ng), King Shark (Steve Agee), Thinker (Pater Capaldi), Sulsoria (Alice Braga), Blackguard (Pete Davidson), T.D.K (Nathan Fillion), Weasel (Sean Gunn) y Peacemaker (John Cena).

Además, también tenemos las primeras imágenes del actor mexicano Joaquín Cosío en su papel del General Mateo Suárez.

Con una duración de 2 minutos con 57 segundos, James Gunn nos sumergió a un mundo de acción, locuras y mucha maldad por parte de los temidos villanos.

“De la mente horriblemente hermosa de James Gunn, ‘The Suicide Squad’ llega a los cines

6 de agosto. Mira el tráiler oficial y suscríbete para ser uno de los primeros en recibir contenido hasta el lanzamiento”, subrayó una leyenda en las redes sociales oficiales de ‘The Suicide Squad’.

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From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO — The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021

Millones de fanáticos reaccionan a la belleza de Margot Robbie como Harley Quinn

Por si fuera poco, millones de cinéfilos no aguantaron las ganas de destacar la belleza de la talentosa Margot Robbie como Harley Quinn.

Y es que, la actriz australiana, se llevó las palmas de los cinéfilos en el reciente tráiler de ‘The Suicide Squad’, donde se le vio con sus características coletas en tonalidades rojas y azules.

“Gracias al cielo por tener a Margot Robbie como Harley Quinn”, escribió un fanático entusiasmado por ver a la australiana en el equipo de los antihéroes más famosos de la pantalla grande.

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