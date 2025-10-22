Este es el impresionante cambio físico de Jonah Hill; ¿cuántos kilos perdió en los años recientes?

El actor de Supercool en un inicio de su carrera fue catalogado y encerrado dentro del papel del “actor chistoso”, situación que él indicó como algo que lo marcó para siempre. Sin embargo, hoy ha vivido un cambio físico espectacular y aunque en algún momento lo trataron de dicha forma en la industria, hoy es reconocido sobre todo, por sus actuaciones. He aquí las imágenes actuales de Jonah Hill.

Yahir describe su sorprendente cambio físico y el regreso al teatro. [VIDEO] Yahir lleva 10 años entrenado y los resultados se ven. Su entrenamiento es intenso y la dieta, inflexible. Comenta que no sufre y que está muy enfocado.

Te puede interesar - Este es el cambio físico de Jared Leto para Tron 3.

Te puede interesar - ¿Recuerdas el cambio físico de Joaquin Phoenix para su interpretación como Joker?

¿Cómo luce Jonah Hill en el presente?

Probablemente muchos conocieron al nacido en Los Ángeles en la película de culto de Supercool, situación que lo estigmatizó durante muchos años dentro de la industria. Sin embargo, su filmografía es realmente extensa y por ello ha demostrado una calidad actoral destacada. Por ello, las imágenes que circulan de él en los días recientes dejan una gran sorpresa alrededor.

Él mismo ha contado en diferentes entrevistas que aunque le hubiera gustado tomar una pastilla o concretar situaciones milagrosas, se enfrentó a un proceso físico y mental muy importante. Desde el 2011 fue con un nutricionista que le enseñó a cambiar sus hábitos alimenticios. Ante eso, solamente vivió una dinámica de lucha para cuidarse en la constante pelea por cumplir con ciertos estándares para sus distintos papeles en Hollywood.

Hoy puede presumir de 50 kilos menos en su cuerpo, lo cual ya se indicó, ha sido culpa de un enfrentarse a sí mismo en todos los sentidos.

¿Jonah Hill está casado?

Sí, el actor de 41 años hoy goza de un matrimonio con Olivia Miller, con la que inició su relación en 2022. Esto siempre se manejó en privado, pues el Jonah ha sido muy cauteloso con estos temas a lo largo de su carrera. Sin embargo, se les vio por primera vez juntos en el 22 y ya tenían una hija juntos en 2023.

Previo a eso, Hill tuvo una relación con Gianna Santos en donde estuvieron comprometidos, sin embargo parece que cuando el actor le pidió matrimonio en 2019 fue el inicio de la pérdida de la llama de la pasión.