¿The Drama o Spider-Man: Brand New Day? Esta fue la cinta donde Zendaya ganó más dinero por su participación

Zendaya, la actriz estadounidense de 29 años de edad es actualmente una de las más reconocidas en la industria cinematográfica debido a sus diversas interpretaciones. Sin embargo, este 2026 ha sido parte de diversos proyectos que le han dejado una millonaria cifra, pues por la película “The Drama” obtuvo 6 millones de dólares mientras que por "Spider-Man: Brand New Day" tuvo una ganancia de 11 millones de dólares.

¿A cuánto asciende la fortuna de Zendaya por sus películas de 2026?

Euphoria Tercera Temporada HBO MAX, es uno de los más importantes en la carrera de la actriz ya que marcó uno de sus grandes éxitos en la pantalla chica y la hizo ganadora de dos premios Emmy. De acuerdo con la información que se ha reportado la actriz estaría ganando 1 millón de dólares por episodio, por lo que el proyecto la dejaría con una ganancia de 8 millones ya que es la cantidad de episodios que la temporada tres tendrá.

The Drama: De acuerdo con la información filtrada, Zendaya estaría ganando 6 millones de dólares por esta cinta, en la que comparte créditos junto a Robert Pattinson. La película se estrenó en salas de cine el pasado 9 de abril y narra la tensión que habrá entre la pareja días previos a su boda ya que un gran secreto saldrá a la luz, mismo que podría intervenir en que se lleve a acabo o no su boda.

The Odyssey: Esta cinta, la cuál se estrenará el próximo 17 de julio y la cual es dirigida por Christopher Nolan tendrá una ganancia de 6 millones de dolares, aproximadamente, según lo han revelado algunos reportes. En esta película compartirá créditos con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, entre otros,

Spider-Man: Brand New Day: Esta cinta se coloca como el proyecto en el que la actriz ganará más dinero ya que de acuerdo a la información que se ha filtrado, la pareja de Tom Holland obtendrá 11 millones de dólares. En esta película la actriz dará vida a Michelle Jones-Watson, conocida como MJ, quién será el interés amoroso del Hombre Araña.

Dune: Part Three: Esta cinta, la cuál es dirigida por Denis Villeneuve y se estrena el próximo 18 de diciembre de 2026 tendrá para Zendaya, según se ha revelado, una ganancia de 8 millones de dólares. La película cuenta con grandes expectativas de los fans debido a las entregas anteriores.

¿Quién es Zendaya?

Zendaya Maree Stoermer Coleman, mejor conocida como “Zendaya” es una actriz, cantante y productora estadounidense que inició su carrera a temprana edad en Disney ya que fue parte de proyectos como A Todo Ritmo (Shake It Up, 2010-2013) y K.C. Undercover (2015-2018). Sin embargo, con el paso del tiempo se integró a proyectos con personajes más complejos demostrando su versatilidad actoral así como gran talento. Actualmente es uno de los grandes referentes en la moda por lo que trabaja con marcas de lujo.