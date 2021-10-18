¿Adiós a Deadpool? Ryan Reynolds anuncia su retiro del cine.

De manera sorpresiva, Ryan Reynolds anunció en su cuenta oficial de Instagram que estará alejado del cine durante una temporada.

Con un mensaje en el que valoró que ha estado trabajando durante la pandemia por Covid-19, el actor canadiense informó que se tomará un descanso merecido.

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Cabe señalar que no detalló cuánto tiempo estará ausente de los foros, mismos en los que ha consagrado una trayectoria impecable.

¿Cuáles son las razones del actor para alejarse del cine?

Ryan Reynolds es uno de los actores más recurrentes de Hollywood de los últimos tiempos; en 2021 se le vio en Free Guy y The Hitman’s Wife’s Bodyguard, además de su tercera aparición el próximo mes en Red Notice.

¿Qué pasará con Deadpool 3?

Se desconoce cuándo se estrenará Deadpool 3 porque no tiene fecha de estreno, pero si no hay imprevistos será él de nuevo el protagonista.

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