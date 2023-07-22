¿Recuerdas a Tía Dalma? La mujer que regresó de la muerte al capitán Barbossa y que, además, tiene detrás una poderosa razón para que te cuente más de su historia y del personaje que aparece en Piratas del Caribe: en el fin del mundo.

¿Quién es Tía Dalma en Piratas del Caribe?

La historia del personaje comienza en la segunda entrega de Piratas del Caribe cuando la tripulación guiada por Will Turner y Elizabeth Swan están en busca de respuestas para rescatar a Jack Sparrow de los confines de la tierra. Es ahí cuando la afamada mujer con poderes, mejor conocida como Tía Dalma, les da su respuesta: al capitán Barbossa, a quien creían muerto.

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En la tercera entrega de la franquica, Tía Dalma toma más poder, pues resulta que ella es nada más y nada menos que Calypso, la diosa del mar, solo que debido a un corazón roto, la encarcelaron en una forma humana, dejándole una parte de sus poderes y convirtiéndose en una bruja vudú

La historia de amor entre Calypso y Davy Jones

Pero, ¿por qué Davy Jones es tan importante en la tercera película? Pues resulta que detrás del frío y duro capitán Jones y la poderosa bruja vudú, Tía Dalma, se encuentra una dramática historia de amor. Alguna vez, cuando Davy Jones era apenas un marinero, se enamoró de Calypso, la diosa de los 7 mares y le encomendó a su enamorado una tarea para que le demostrara su fidelidad.

¿Qué tarea le encargó Calypso a Davy Jones?

La tarea que Calypso le encomendó a Davy Jones fue transportar a aquellas almas que se ahogaban en el mar y llevarlas al más allá y a cambio le daría el mando del Holandés Errante y así poder viajar entre los dos mundos. Esto debía hacerlo por 10 años y tendría un día para volver a ver a su amada, pero Davy Jones no resistió más y decidió sacarse el corazón por el dolor que sentía al amarla y lo metió en un cofre. Fue así que Jones tomó la forma de monstruo, con tentáculos y sin sentimientos, sin piedad por aquellos que pisaban su barco. Como venganza, Davy Jones buscó apoyo de la Corte de Brethren y encarcelar a Calypso en una forma humana y lo logró gracias a los 9 Señores Piratas.

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Vaya que fue un poco drástica la decisión de Jones al sacarse el corazón... Aunque también Calypso fue mala al encomendarle una tarea así y verlo un solo día... Y tú, ¿qué harías por amor?



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