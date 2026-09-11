Hoy en Crunchyroll, el anime perfecto para disfrutar si lo tuyo no es la acción sin medida y que ha recibido calificaciones HISTÓRICAS en diferentes plataformas

El mundo del anime es bastante extenso por lo que podemos encontrarnos con diferentes producciones. Una animación que ha recibido grandes valoraciones es Frieren: Tras finalizar el viaje que habla sobre el paso del tiempo, la muerte y lo importante que es valorar a las personas mientras están.

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Las críticas fueron muy buenas por lo que recibió puntuaciones altas ya que su historia es atrapante. La misma puedes verla en Crunchyroll y es perfecta si no eres amante de la acción sin medida.

¿De qué se trata este anime?

Esta historia comienza cuando termina la gran aventura. Frieren es una elfa mágica que en conjunto con un héroe humano Himmel, el sacerdote Heiter y el guerrero enano Eisen pasan diez años viajando. Juntos derrotan al Rey Demonio.

Lo que la diferencia a esta producción es que la historia comienza justamente después de estos acontecimientos. Los personajes nombrados regresan a la ciudad y se separan, pero Frieren puede vivir más de mil años por lo que esos 10 años que pasaron no significan mucho ya que es un pequeño episodio de su vida.

Para los demás este tiempo fue significativo y se reúnen 50 años después para observar un hermoso momento astronómico. La elfa sigue igual, pero los demás han envejecido y allí comienza el mensaje.

Lo importante aquí es poder aprovechar los momentos con las personas mientras las tenemos por eso es que el mensaje que deja es tan profundo. Debido a la trama que plantea es que se vuelve una historia para sentarse a pensar.

¿Cuáles son las valoraciones?

Entre las valoraciones más destacadas se encuentran las siguientes;



MyAnimeList: alrededor de 9,3/10, colocándola entre las series de anime mejor valoradas de toda la plataforma.

IMDb: alrededor de 8,9/10.

Crunchyroll: valoración del público de aproximadamente 4,9/5.

AniList: alrededor de 90/100.

En cuanto a la primera temporada recibió grandes elogios debido al guion, animación, música, entre otros complementos que lo hicieron tan especial. La manera en la que tratan la muerte y el paso del tiempo es muy significativo.