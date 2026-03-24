El HOMENAJE a Dragon Ball que le hizo Studio Ghibli y que pocos notaron; fue un guiño a Akira Toriyama

El homenaje a Dragon Ball que hizo Studio Ghibli y que pocos notaron, se dio en la película del Viaje de Chihiro y que pocos notaron, fue en esta cinta, donde le hicieron un guiño a Akira Toriyama. Esta cinta tiene un buen de referencias a la mitología japonesa y a varias culturas; la cual es una de las favoritas entre todos los amantes de esta historia.

Te puede interesar: Invincible: Fecha, hora y dónde ver el cuarto capítulo de la nueva temporada, donde posiblemente se verá a Thragg

Algunos fanáticos se han preguntado si la película El Viaje de Chihiro se había inspirado en Dragon Ball, especialmente en una escena muy concreta. Si ya viste esta cinta, seguramente recordarás a Yubaba, una bruja muy poderosa; en un momento de la historia, está mujer lanza unas bolas de energía con sus manos a otro ser, la cual es una esfera de energía, mismas que aparecen en la trama donde Goku es el protagonista principal.

¿Las esferas que lanza Yubaba sí son un guiño a Dragon Ball?

De acuerdo con Studio Ghibli, se habría confirmado que sí, la técnica de Yubaba es un homenaje directo a Akira Toriyama, y que de hecho, también pudieron compartir un storyboard, el cuál hasta el momento había sido inédito donde se ve la mano de la mano de Hayao, Miyazaki, donde se lee: “Estilo Dragon Ball”.

De acuerdo con la explicación que dio Hayao Miyazaki a su equipo de trabajo, Yubaba es una anciana que puede volar y nadar; fue por ello que le parecía de lo más natural que la bruja tuviera un tipo de habilidad mágica, al grado de disparar estas esferas de energía con sus mismas manos. Según lo aseguró el cineasta, uno de sus objetivos

¿Cuándo murió Akira Toriyama?

Akira Toriyama falleció el 1 de marzo de 2024, se ganó la fama mundial luego de haber creado la historia de Dragon Ball, un popular manga que brincó las fronteras de Japón y fue todo un éxito en el Occidente del planeta. Este hombre nació el 5 de abril de 1955 en la Ciudad de Kiyosu en la prefectura de Aichi y comenzó a dibujar desde que tenía 23 años.

Sin embargo, pudo debutar como dibujante en 1978 cuando creó y envió una historia muy corta a la revista “Weekly Shonen Jump”, pero al año siguiente ganaría el premio Shueisha Tezuka con una serie de manga de dos capítulos. Aunque su obra más conocida es Dragon Ball, otro de sus grandes proyectos fue el anime llamado “Dr. Slump”.