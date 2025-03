¿Dragon Ball Daima ft Fortnite? ¿Habrá pronto una colaboración?

Hay fuertes rumores después de la supuesta filtración de Fortnite. Todo parece indicar que Dragon Ball Daima y otro anime (aún desconocido) llegarán al popular videojuego. Te contamos todo lo que supuestamente podría llegar, de ser realidad esta colaboración.

¿Qué podría llegar a la colaboración de Dragon Ball Daima ft Fortnite?

De acuerdo con las cuentas que se han encargado de difundir los rumores, y los usuarios que no han perdido el tiempo descifrando qué podría llegar al videojuego con la colaboración. A continuación te decimos todas las teorías que existen al respecto de esta posible colaboración:



Mochila Goku Mini : Uno de los rumores dice que podría llegar una mochila de Goku mini . Se cree que, de ser real, podría volar junto a tu personaje como lo hacía la mochila de Rocket .

: Uno de los rumores dice que podría llegar una mochila de . Se cree que, de ser real, podría volar junto a tu personaje como lo hacía la . Goku Supersaiyajin 4: Una de las transformaciones más poderosas de Goku, la que muchos usuarios desean ver dentro del juego. Esperan que los efectos de supersaiyajin sean renovados.

Una de las transformaciones más poderosas de Goku, la que muchos usuarios desean ver dentro del juego. Esperan que los efectos de supersaiyajin sean renovados. Personajes interesantes que podrían llegar: hay varias opciones dentro del anime que podríamos encontrar como personajes dentro del juego. Los personajes que podrían llegar serían Goku, Vegeta, Glorio y Gomah.

No se ha revelado nada más hasta el momento ni confirmado nada de parte de Epic Games. Solo queda estar pendiente ante cualquier revelación que puedan hacer próximamente.

¿Qué otras colaboraciones de Fortnite se rumoran?

Los rumores no solo hablan de las posibles colaboraciones de Dragon Ball Daima, pues se cree que Fortnite tiene varios planes con franquicias de anime, videojuegos y cómics.

Se especula con que próximamente llegarán skins de Final Fantasy VII Rebirth, One Piece, Masters of the Universe, y más personajes de DC Comics y Marvel, como Cíclope, Magneto y Peacemaker.

¿Qué colaboración te gustaría que llegara a Fortnite?

