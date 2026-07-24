EVANGELION sorprende con una colaboración inspirada en la Unidad-01 que los fans podrán degustar
La icónica franquicia de anime Evangelion inspira un menú temático y productos de colección por tiempo limitado.
Los fans del anime y en especial del mítico Evangelion acaban de recibir una sorpresa gourmet, pues recientemente, la famosa marca de comida rápida de pollo anunció una hamburguesa inspirada en la historia de Shinji Ikari. Aquí te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de esta experiencia culinaria única.
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¿Qué se sabe sobre la comida rápida inspirada en Evangelion?
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, ha sido la marca líder de comida rápida de pollo quien ha decidido lanzar una edición limitada de una hamburguesa inspirada en la Unidad-01. El menú incluye una hamburguesa de pollo picante en un pan morado, junto a tartas de campote morado y bocadillos de camote crujientes, además de un exclusivo artículo pensado para coleccionistas.
La inusual propuesta culinaria, por ahora solo está disponible en Hong Kong y Macao por tiempo limitado y se desconoce si esta exótica comida podría llegar a otros países como México.
¿Qué es Evangelion?
Dentro del universo del anime Neon Genesis Evangelion, es una serie de ciencia ficción aclamada por la crítica y los fans de los años 90, la cual fue creada por la mente de Hideaki Anno. La historia sigue la vida de Shinji Ikari, un adolescente reclutado para pilotar un robot biomecánico gigante conocido como (Evangelion), con el cual debe defender a la humanidad inmersa en una realidad post-apocalíptica asediada por seres conocidos como "Ángeles".
El anime se ha logrado consagrar como una historia de culto debido a la gran profundidad psicológica que maneja, además de aspectos como la deconstrucción del género de mechas y su impacto cultural sin precedentes, sirviendo como punto de partida para otros productos que han impactado dentro de la industria.