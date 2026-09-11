ÚLTIMA HORA: Muere leyenda del anime a los 83 años

El mundo del anime se encuentra de luto. La mañana de este viernes, 11 de septiembre, se confirmó el lamentable deceso de Leo Morimoto. La leyenda del entretenimiento japonés perdió la vida el pasado 4 de septiembre, pero no fue hasta ahora que su agencia dio a conocer la triste noticia. El actor y narrador tenía 83 años.

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“A todos los fans, compañeros artistas y personal, gracias por el tiempo tan fructífero y los maravillosos recuerdos. Todos en la agencia les expresamos nuestra más sincera gratitud”; señaló la compañía tras dar a conocer la inesperada pérdida.

¿De qué murió Leo Morimoto?

Leo Morimoto perdió la vida el pasado viernes, 4 de septiembre. De momento, no se han dado a conocer las causas exactas de su deceso. No obstante, su agencia informó que se trató de una muerte “imprevista” y que el funeral se llevó a cabo de manera privada, junto a sus seres y familiares cercanos.

¿Quién era Leo Morimoto? Este es su legado en el mundo del entretenimiento

Leo Morimoto destacó como una de las figuras más reconocidas en el mundo del entretenimiento en Japón. A lo largo de su trayectoria artística se convirtió en el narrador original de “Thomas y sus amigos”. Su trabajo en la serie animada duró un total de ocho temporadas, desde el estreno del programa en 1990; siendo el compañero de toda una generación de fans que creció junto al emblemático tren.

Aunado a su desempeño como narrador de “Thomas y sus amigos" en Japón; Morimoto también prestó su voz para Royal Space Force: The Wings of Honnêamise; así como otros proyectos incluidos Bartender, Dragon Goes House-Hunting, y Agatha Christie’s Great Detectives Poirot and Marple. Como actor participó en diversos proyectos de drama, como Long Vacation, Shomuni y The King’s Restaurant. Leo Maremoto tenía 83 años.

Descanse en paz, la leyenda del entretenimiento japonés.