Nadie quiso este anime en Japón, pero en México es el más visto: creador de Rooster Fighter agradece a los fans mexicanos

El creador de Rooster Fighter, Shu Sakuratani, pudo hacer una publicación en su cuenta oficial de X, donde agradeció a todos los mexicanos luego de darse a conocer que, su anime se colocara como el número 1 en México: “El número 1 en México. No me lo puedo creer, gracias a todos en México.

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¿De qué trata Rooster Fighter?

El anime de Rooster Fighter que es conocido originalmente como Niwatori Fighter; es una obra que salió a la luz el 18 de diciembre de 2020 y tras su estreno en el sitio Comiplex de la editorial Hero´s Inc, este título ha logrado todos los esquemas del género y fusiona las acciones más viscerales con un humor bastante satírico que no tiene copia alguna.

La historia se centra en Japón por los Kiju, unos monstruos que tienen un poder devastador que amenazan con extinguir a todos los seres humanos, pero, el destino del mundo no descansará sobre un militar o un joven con poderes mágicos, pero sí sobre la responsabilidad de Keji, el cual es un gallo con un plumaje hermoso y además con una determinación que nadie podrá romper.

¿Qué hace diferente a Rooster Fighter de otros animes?

Lo que hace diferente a Rooster Fighter de otros animes es la comedia en su trama, esta serie tiene un estilo visual totalmente clásico que se centra en la acción y con varias historias de este mismo género como: One Punch Man O Berserk; aquí se aplica un detalle bastante interesante en la anatomía del protagonista y además en la brutalidad de las peleas que se llevan a cabo; además se ve la seriedad del dibujo y sobresale lo absurdo de las vivencias en las que se ven involucrados los protagonistas.

¿Por qué es bien recibido en México y en Latinoamérica?

La razón del éxito de este anime se debe a que, a diferencia de otros mandas, Sakuratani siempre interactúa de manera directa y activa en las redes sociales con sus seguidores, y con el público latino, donde además llega a compartir ilustraciones nunca antes vistas de Keji, el cual aparece con factores culturales de la región, o algunas palabras de agradecimientos en español.